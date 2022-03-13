Kartopu tartışmasında 6 kişi yaralandı: 'Hepinizi öldüreceğiz' deyip ateş etmeye başladılar

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Olay, dün saat 21.15 sıralarında Tophane Hacımimi Mahallesi, Karabaş Mektebi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre parkta kartopu oynayan mahalle sakinleri, kendilerine kartopu atıldığı iddiasıyla ellerinde sopalarla mahalleye gelen bir grupla tartıştı. Tartışma kısa sürede arbedeye dönerken, gruptan 3 kişi mahalle sakinlerine rastgele ateş etmeye başladı. Kurşunlardan bazıları F.B.G., S.S, N.Ü., İ.D.S., M.F.İ., E.Ü. ve E.S.'in çeşitli yerlerine isabet etti.

Ateş açan grup saldırının ardından kaçarken, yaralılar ambulanslarla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar burada yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerine şerit çekerek inceleme yaptı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda olay yerinde çok sayıda boş kovan tespit edildi.

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Mahallelinin verdiği eşkal doğrultusunda çevrede arama yapan polis, saldırının şüphelileri E.B., M.B. ve F.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

'SOPALARLA MAHALLE BASKININA GELDİLER'

Saldırı öncesi sokaktaki parkta aralarında ailesinin de bulunduğu kalabalık bir grupla kartopu oynadıklarını söyleyen Ercan Avli, "Parkta çocuklarla oynarken 6-7 kişinin ellerinde sopalarla bize doğru geldiklerini gördük. Biz arkadaşlarla dedik ki, 'Ne yapıyorsunuz, nereye gidiyorsunuz böyle?'... 'Bizim arkadaşımızı dövdüler burada' diye tepki verdiler. Biz dedik ki; 'Ne oldu, kim dövdü, gelin bir çay içelim, konuşalım, konu nedir anlayalım'. Bunun üzerine arkadaşlar bize direkt hücum etmeye başladılar. Sonra arbede çıktı" diye konuştu.

'KAVGANIN NEDENİ KOMŞU MAHALLEDE YAŞANAN TARTIŞMA'

Avli, "Bundan önce onların bir arkadaşına burada mahallenin gençleri kartopu oynarken kartopu isabet ediyor. O da hakaret edip, küfür ediyor mahallenin gençlerine. Bunun ardından gidip Karaköy'den arkadaşlarını alıp, mahalleye baskına geliyorlar. Arbede esnasında adamlar bağırarak 'Hepinizi öldüreceğiz' deyip ateş etmeye başladılar. 6 arkadaşımız yaralandı. Onları hastaneye kaldırdık sonra polis geldi. Adamları yakalamışlar diye biliyoruz. Mahallelinin aralarında kartopu savaşı yok aslında. Dışarıdan gelen, mahalleli olmayan birilerinin mahalleye baskını var" dedi.

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OĞLU YANINDA VURULDU

Açılan ateş sırasında yanında bulunan 17 yaşındaki oğlu Enes'in de yaralandığını belirten Yahya Üzümcü "Burada 70'e yakın çocuk, aileler, mahalleli kartopu oynuyorduk. Birden saldırdılar ve yaylım ateşi açtılar. 10'un üzerinde mermi sıktılar. Bir tanesi de benim çocuğumun göğsüne isabet etti. Çoluk çocuğun olduğu bir ortamda rastgele ateş ettiler. Daha sonra öğrendik ki; başka bir muhitte bir çocuğa isabet eden kartopundan dolayı yaygara kopardılar. Yanlarında sopalarla birlikte gelmeleri, silahlarla ateş etmeleri, direkt olarak kavga etmeye geldiklerini gösteriyor. Etrafa zarar vermeye gelmişler. Bizim olayla bir ilişkimiz yok ama olan bize oldu. Bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz yaralandılar. Direkt, hedef göstermeksizin kalabalığa ateş ettiler" şeklinde konuştu.

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Üzümcü, oğlunun sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sabaha karşı hastaneden çıkardım. Göğüs kemiğinin üzerine demir bir madde saplanmış. Onu çıkartamadılar. Şu an evde dinleniyor."