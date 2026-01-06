×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kartepe'deki kayak otelinin ruhsatı iptal edildi

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Kartepe#The Green Park Kartepe Resort Otel
Kartepedeki kayak otelinin ruhsatı iptal edildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2026 18:47

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki, kayak oteli The Green Park Kartepe Resort Otel'in iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, mevzuata aykırı eksikliklerin giderilmemesi nedeniyle Kartepe Belediyesi tarafından iptal edildi.

Haberin Devamı

Kocaeli'nin kayak merkezi Kartepe'de bulunan The Green Park Kartepe Resort Otel, denetlendi. Denetimlerin ardından belirlenen mevzuata aykırı eksiklikler, verilen süre içerisinde tamamlanamadı. Bunun üzerine otelin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edildi. Kartepe Belediyesi, ilçedeki kış turizminin önemli tesislerinden biri olan otele ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"İlgili kurumlarca, ilçemizde faaliyet gösteren Kartepe Turizm A.Ş. (The Green Park Kartepe Resort Otel)’de yapılan denetimler sonucunda, mevzuata aykırı eksiklikler tespit edilmiştir. Söz konusu eksiklikler yazılı bildirimler ve tutanaklarla işletmeye tebliğ edilmiş, mevzuat çerçevesinde süre verilmiştir. Tüm yasal uyarılara ve tanınan sürelere rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle, otelin işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiştir."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Kartepe#The Green Park Kartepe Resort Otel

BAKMADAN GEÇME!