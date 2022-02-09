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Kartepe'de telesiyej arızalandı, mahsur kalanlardan bazıları aşağıya atladı

#Kocaeli#Kartepe#Telesiyej

Kocaeli'nin önemli kayak merkezi olan Kartepe'de tatilciler arızalanan telesiyejde mahsur kaldı. Bekleyen vatandaşlardan bazıları havanın soğukluğuna dayanamayarak telesiyejden aşağıya atladı. Mahsur kaldığını sosyal medyadan duyuran bir kişi "Donduk. İnsanlar telesiyejden aşağıya atlamaya başladılar. Çok kötü durumdayız, üşüyoruz" diye yardım istedi, bir diğer kişi ise "Çok üşüyoruz. Az önce arkadaşım aşağıya atladı" dedi.

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Samanlı Dağları’nın zirvesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi’nde öğle saatlerinde telesiyej, Geyik alanı mevkisinde arızalandı. Arızanın giderilmesini bekleyenler soğuktan etkilendi, bazıları karların üzerine atladı, snowboardla pistten aşağı indi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından arıza giderildi.

Telesiyej daha sonra zirveye doğru hareket etti. Tatilciler, telesiyejde mahsur kaldıkları ve karların üzerine atladıkları anları sosyal medyadan paylaştı.

Otel yöneticileri, elektrik kesintilerinin yaşanması nedeniyle telesiyejlerin jeneratörünün kendisini kilitlediğini, yaklaşık yarım saat sonra sorun çözüldüğünü açıkladı.

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SOSYAL MEDYADAN DUYURDULAR: 'DONDUK'

Mahsur kaldıklarını sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla duyuran vatandaşlardan biri, "Telesiyejler 1 saattir çalışmıyor. Şu an donduk. İnsanlar telesiyejden aşağıya atlamaya başladılar. Çok kötü durumdayız, üşüyoruz. Birazdan hipotermiye gireceğiz" dedi.

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Bir diğer kişi ise "Geyik alanı pistinde mahsur kaldık. Yaklaşık 45 dakikadır buradayız. Çok üşüyoruz. Az önce arkadaşım aşağıya atladı" diye konuştu.

Kartepede telesiyej arızalandı, mahsur kalanlardan bazıları aşağıya atladı

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#Kocaeli#Kartepe#Telesiyej

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