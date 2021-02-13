MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKartepe'de kar etkili oldu
GeriGündem Kartepe'de kar etkili oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 13.02.2021 - 12:39 | Son Güncelleme:

Kartepe'de kar etkili oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kartepe'de kar etkili oldu
Abone Olgoogle-news

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde kayak merkezinde kar yağışı etkili oldu. Dağın yamaçlarında kar kalınlığı 20 santime ulaştı.

Samanlı Dağları’nın zirvesinde bulunan 1860 rakıma sahip Kartepe’de, kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü Kartepe'de, yamaçlarda kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Jandarma ekiplerinin zirveye çıkan tüm yollarda kontrol yaptığı tatil merkezinde, sadece otellerde konaklama randevusu olanların geçişine izin verildi. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle