Kartepe'de kar etkili oldu

Samanlı Dağları’nın zirvesinde bulunan 1860 rakıma sahip Kartepe’de, kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düştüğü Kartepe'de, yamaçlarda kar kalınlığı 20 santime ulaştı. Jandarma ekiplerinin zirveye çıkan tüm yollarda kontrol yaptığı tatil merkezinde, sadece otellerde konaklama randevusu olanların geçişine izin verildi.