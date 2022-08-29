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Kartepe'de geri dönüşüm tesisinde yangın: 3 işçi dumandan etkilendi

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#Kocaeli#Kartepe#Geri Dönüşüm Tesisi
Kartepede geri dönüşüm tesisinde yangın: 3 işçi dumandan etkilendi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 16:04

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 çalışana ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

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Uzunçiftlik Mahallesi, Mihriban Sokak’ta bulunan geri dönüşüm tesisinin depolama alanında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine tesise çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangına müdahalede bulunan 3 fabrika çalışanı ise dumandan etkilendi. Ambulansta sağlık görevlilerince çalışanlara oksijen tedavisi uygulandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kocaeli#Kartepe#Geri Dönüşüm Tesisi

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