Kartepe'de geri dönüşüm tesisinde yangın: 3 işçi dumandan etkilendi

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Uzunçiftlik Mahallesi, Mihriban Sokak’ta bulunan geri dönüşüm tesisinin depolama alanında öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine tesise çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangına müdahalede bulunan 3 fabrika çalışanı ise dumandan etkilendi. Ambulansta sağlık görevlilerince çalışanlara oksijen tedavisi uygulandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.