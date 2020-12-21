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DHA
Haber Giriş: 21.12.2020 - 23:34 | Son Güncelleme:

Kartepe beyaza büründü

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Kartepe beyaza büründü
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Kocaeli’nin Kartepe ve Gölcük ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kayak merkezi Kartepe beyaza büründü.

Bugün hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Kocaeli’nin Kartepe ve Gölcük ilçesinde yüksek kesimlere kar düştü. Kartepe kayak merkezinin bulunduğu alan ve Gölcük Eriklitepe Tabiat Parkı’nda kar yağışı etkili oldu. Özellikle Kartepe’de her yer beyaza büründü. Akşam saatlerinde Kartepe’de kar yağışı etkisini arttırırken, yeni yıl öncesi beyaz görüntü mutluluk yarattı.

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