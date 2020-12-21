Kartepe beyaza büründü

Bugün hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Kocaeli’nin Kartepe ve Gölcük ilçesinde yüksek kesimlere kar düştü. Kartepe kayak merkezinin bulunduğu alan ve Gölcük Eriklitepe Tabiat Parkı’nda kar yağışı etkili oldu. Özellikle Kartepe’de her yer beyaza büründü. Akşam saatlerinde Kartepe’de kar yağışı etkisini arttırırken, yeni yıl öncesi beyaz görüntü mutluluk yarattı.