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‘Karteli gördük’

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#Birol Küle#Fahiş Fiyat#Para Cezası
‘Karteli gördük’
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 07:00

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, fahiş fiyat artışı nedeniyle 13 teşebbüse 878 milyon TL idari para cezası uygulanan soruşturmada, 'topla-dağıt karteli' dedikleri tipte kartel yapılanmasıyla karşılaştıklarını söyledi.

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Rekabet Kurulu’nca, fahiş fiyat artışı iddiasıyla haklarında soruşturma yürüttüğü gıda üreticisi ve tedarikçisi 13 teşebbüse toplam 878 milyon TL idari para cezası verildi.

‘TOPLA-DAĞIT KARTELİ’

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, soruşturmaya ve uygulanan cezaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Küle, söz konusu soruşturmanın marketlere 2.7 milyar liralık ceza kesilen ilk soruşturmadan ayrışan tarafları olduğu kadar benzer yönleri olduğunu da kaydetti. Küle özetle şu bilgileri verdi: “Yapılan yerinde inceleme ve analizler bizleri maalesef hem alt pazar olan organize perakende ve bilhassa büyük ulusal süpermarket zincirlerin hem de üst pazarda önemli markaları kontrol eden ekonomik birimlerin dahil olduğu birbirine paralel kartel yapılanmalarına götürdü. Yüksek paya sahip tedarikçiler ile yine yüksek paya sahip perakende şirketlerinin mevcut ticari ilişkilerini kullanarak refah dağılımını nasıl bozdukları, suni fiyat artışları ile moral de dahil toplumsal adaleti nasıl tahrip ettikleri, yoğunlaşmanın olduğu piyasalarda rekabet ihlallerinin kolaylaştığı, kritik dönemlerde özellikle alt pazardaki darboğazın tüketiciler üzerindeki etkileri baskısını artırdığı görüldü.”

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Küle, verilere göre 5 büyük ulusal zincir marketin hem kendi aralarında koordine ettikleri hem de üst pazardaki bir tedarikçinin koordinasyona dahil olduğu iki taraflı bir kartel yapılanmasının söz konusu olduğunu söyledi.

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#Birol Küle#Fahiş Fiyat#Para Cezası

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