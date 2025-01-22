Kartalkaya'daki yangında Nedim Türkmen, eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi ise yaralandı. Yangında hayatını kaybedenler arasında, Sözcü Gazetesi yazarı, eski Orduspor kulüp başkanı Nedim Türkmen (59), eşi Ayşe Neva Türkmen (57), kızı Ala Dora Türkmen (18) ve oğlu Yüce Ata Türkmen'in (22) de olduğu öğrenildi. Nedim Türkmen’in diğer kızı Pelin Türkmen’in (28) ise Kartalkaya’da olmadığı belirtildi.

Sözcü acı kayıpları, “Maalesef sabahtan beri umutla beklediğimiz iyi haber gelmedi” diye duyurdu. Türkmen’in kızı Ala’nın sosyal medyadan yaptığı son mesajı yürek yaktı. Ala, paylaşımında “Grand Kartal 9013 oda piste bakan taraf, ailemden haber yok, yangında mahsuruz acil yardım” ifadelerini kullanmıştı.

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Türkmen, 2009’da Orduspor Kulübü başkanlığa seçilmiş, göreve geldikten 2 yıl sonra ise takımı Süper Lig’e çıkarmıştı. (DHA)