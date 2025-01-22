×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kartalkaya'daki yangında Nedim Türkmen, eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

Güncelleme Tarihi:

#Nedim Türkmen#Kartalkaya Yangını#Otel Yangını
Kartalkayadaki yangında Nedim Türkmen, eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 10:12

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangında eski Orduspor kulüp başkanı Nedim Türkmen ile eşi ve 2 çocuğu da yaşamını yitirdi.

Haberin Devamı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi ise yaralandı. Yangında hayatını kaybedenler arasında, Sözcü Gazetesi yazarı, eski Orduspor kulüp başkanı Nedim Türkmen (59), eşi Ayşe Neva Türkmen (57), kızı Ala Dora Türkmen (18) ve oğlu Yüce Ata Türkmen'in (22) de olduğu öğrenildi. Nedim Türkmen’in diğer kızı Pelin Türkmen’in (28) ise Kartalkaya’da olmadığı belirtildi.

Kartalkayadaki yangında Nedim Türkmen, eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

Sözcü acı kayıpları, “Maalesef sabahtan beri umutla beklediğimiz iyi haber gelmedi” diye duyurdu. Türkmen’in kızı Ala’nın sosyal medyadan yaptığı son mesajı yürek yaktı. Ala, paylaşımında “Grand Kartal 9013 oda piste bakan taraf, ailemden haber yok, yangında mahsuruz acil yardım” ifadelerini kullanmıştı.

Kartalkayadaki yangında Nedim Türkmen, eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

Haberin Devamı

Türkmen, 2009’da Orduspor Kulübü başkanlığa seçilmiş, göreve geldikten 2 yıl sonra ise takımı Süper Lig’e çıkarmıştı. (DHA)

Kartalkayadaki yangında Nedim Türkmen, eşi ve 2 çocuğu hayatını kaybetti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nedim Türkmen#Kartalkaya Yangını#Otel Yangını

BAKMADAN GEÇME!