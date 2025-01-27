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Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak rahatsız eden 3 kişi daha gözaltına alındı

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#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya#Bolu#Kartalkaya Yangını
Kartalkayadaki yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak rahatsız eden 3 kişi daha gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2025 09:13

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden, yaşları 18’den küçük 3 Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ), Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi.' dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden, yaşları 18’den küçük 3 Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ), Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğüne getirildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün ise, Kartalkaya'daki yangında vefat edenlere bir sosyal medya platformu üzerinden "çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden", onlara ve yakınlarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaşan ve yakınlarını arayarak acı durumlarını istismar eden 3 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

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#İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya#Bolu#Kartalkaya Yangını

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