×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kartalkaya'daki yangın faciası soruşturmasında bilirkişi raporu sonrası 10 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Kartalkaya#Grand Kartal Otel#Yangın Faciası
Kartalkayadaki yangın faciası soruşturmasında bilirkişi raporu sonrası 10 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Mart 26, 2025 12:47

Bolu’da kayak merkezi Kartalkaya’da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunun ardından aralarında tutuklu otel sahibi Halit Ergül’ün yönetim kurulu üyesi olan eşi ve 2 kızının da olduğu 10 şüpheli daha gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Kayak merkezi Kartalkaya’da 21 Ocak’ta gece saatlerde Grand Kartal Otel’in restoran bölümünde başlayan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 31 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında otel sahibi Halit Ergül, otelin genel müdürü ve aynı zamanda Ergül’ün damadı olan Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in de bulunduğu 22 şüpheli tutuklanırken 8'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 şüpheli serbest bırakıldı.

Yangına ilişkin yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında bilirkişi heyetinin hazırladığı raporun ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dün İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan gözaltına alındı.

Haberin Devamı
İLGİLİ HABERGrand Kartal Otel yangınında bilirkişi raporu tamamlandıGrand Kartal Otel yangınında bilirkişi raporu tamamlandıHaberi görüntüle

HALİT ERGÜL'ÜN EŞİ VE KIZLARI DA GÖZALTINA ALINDI

Bugün ise tutuklu olan otel sahibi Halit Ergül’ün, eşi ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin yapıldığı yıl statik hesaplamasını yapan inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, yangın sonrası gözaltına alınan ve sonrasında serbest bırakılan iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan, Mehmet Özel, Muharrem Şen, Mustafa Selman Çelen ve Kübra Demir gözaltına alındı. Ergül ailesinin bireylerinin İstanbul’da gözaltına alınarak Bolu’ya getirildikleri öğrenildi.

Şüphelilerin bir bölümü işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yeni operasyonlar ile birlikte soruşturmanın başladığı günden bu yana gözaltına alınan şüpheli sayısı 41’e yükseldi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kartalkaya#Grand Kartal Otel#Yangın Faciası

BAKMADAN GEÇME!