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Kartalkaya'daki otelde çalışmalar sona erdi

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#Kartalkaya#Arama Kurtarma#AFAD
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 16:51

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde çıkan yangında 76 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'in içinde ekiplerin arama-tarama çalışmaları sona erdi.  Jandarma ekipleri, otelde kalan misafirlere ait özel, değerli ve ziynet eşyalarını topladı.

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Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının ardından AFAD ve itfaiye ekiplerinin  arama-tarama çalışmaları bitti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ile itfaiye personeli, otelin büyük bölümünün ahşap malzemeden olması nedeniyle çökme tehlikesine karşı çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

İçeriden ve dışarıdan yapılan çekimlerde, 12 katlı otelin çatısında yangın nedeniyle büyük hasar oluştuğu, camların kırıldığı ve eşyaların tamamen yandığı görüldü.

En alt katta bulunan spor salonu ile havuz bölümü de yangında tamamen kül oldu.

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#Kartalkaya#Arama Kurtarma#AFAD

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