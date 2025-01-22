Kartalkaya'daki otelde çalışmalar sona erdi

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Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının ardından AFAD ve itfaiye ekiplerinin arama-tarama çalışmaları bitti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ile itfaiye personeli, otelin büyük bölümünün ahşap malzemeden olması nedeniyle çökme tehlikesine karşı çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

İçeriden ve dışarıdan yapılan çekimlerde, 12 katlı otelin çatısında yangın nedeniyle büyük hasar oluştuğu, camların kırıldığı ve eşyaların tamamen yandığı görüldü.

En alt katta bulunan spor salonu ile havuz bölümü de yangında tamamen kül oldu.