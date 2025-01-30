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Kartalkaya'daki otel yangınını araştırmak için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu

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#Resmi Gazete#Otel Yangını#Komisyon
Kartalkayadaki otel yangınını araştırmak için Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2025 00:29

Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), kararına göre Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınının tüm yönleriyle araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına karar verildi.

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Resmi Gazete'de yayımlanan TBMM kararına göre, Bolu Kartalkaya mevkisinde bulunan bir otelde meydana gelen yangın faciasının tüm boyutlarıyla araştırılarak ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, içtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak komisyonun 22 üyeden kurulmasına, komisyonun çalışma süresinin başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Kurul’un 28 Ocak 2025 tarihli 49'uncu birleşiminde karar verildi.

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#Resmi Gazete#Otel Yangını#Komisyon

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