Kartalkaya'daki otel yangını davasının 2. duruşması yapıldı

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen davanın 2. duruşmasında, sanık ve müşteki avukatlarının taleplerinin alınmasının ardından cumhuriyet savcısından görüşü soruldu.

Cumhuriyet savcısı, taleplerinin dosya esasına katkı sağlamayacağından reddine karar verilmesini istedi.

Duruşmada ara karar kuran heyet, bilirkişi raporu, tanıkların dinlenilmesi, "White Fox" isimli işletmede (otel bünyesinde kiralanan kafe) keşif ile diğer taleplerin, dosyanın esasına yenilik katmayacağından reddine karar verdi.

Heyet, Gazelle Otel resepsiyon ön büro müdürü Muharrem Tabur'un tanık olarak dinlenilmesi talebinin, daha önce 2 kez beyanı alındığı için reddine karar vererek, bazı müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabulü yönünde hüküm kurdu.

ETS Tur hakkında suç duyurusunda bulunulması talebine ilişkin daha önce karar verildiğinden yeniden karar verilmesine yer olmadığına karar veren heyet, Kültür ve Turizm ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıkları ile ilgili taleplerin, ilgili soruşturmanın dosyadan ayrıldığı, dava dosyasının tekamül etmesi ve dava dosyasına etki etmeyeceğinden reddini kararlaştırdı.

Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin söz alarak, "Sanıklar burada olmasaydı, sanıklara soruları kağıt üzerinde sorsaydınız gerçeğin ortaya çıkmayacağı aşikar. Tanığın (Muharrem Tabur) mahkeme huzurundan kaçırılmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Tanığın dinlenilmesini talep ediyorum, takdir size ait." dedi.

MESAJLARI “KENDİ ARAMIZDA YAPTIĞIMIZ İSTİŞARELER” DİYE SAVUNDU

Duruşmaya verilen aranın ardından salona getirilen tanık Muharrem Tabur, önceki beyanlarının doğru olduğunu söyledi.

Gazelle Otel'de ön büro müdürü olarak çalıştığını belirten Tabur, "Yangın sırasında evdeydim. Haber verilmesi üzerine yangın bölgesine geçtim." dedi.

Mahkeme heyeti başkanının, WhatsApp grubunda 'Sanırım Halit (tutuklu sanık otelin sahibi Halit Ergül) demiş, personeli uyandırın, biz söndürelim, misafirleri uyandırmayın.' şeklindeki mesajı neden yazdığına ilişkin soruya Tabur, "Yangından sonra doğal olarak herkes bir şeyler konuşuyor. Kendi aramızda yaptığımız istişareler. Buna ilişkin kulaktan duyma bilgiler vardı, onları dile getirdik." cevabını verdi.

Avukat Gültekin'in "Bu WhatsApp grubunda kimler vardı?" sorusunu Tabur, "Bütün resepsiyon personeli." şeklinde yanıtladı.

Gültekin'in WhatsApp grubundaki mesajını kastederek, "Bunu sana kim söyledi?" sorusu üzerine Tabur, "Benim onu hatırlamam şu anki koşullarda mantıklı değil, bilmiyorum." dedi.

Bunun üzerine Gültekin, "Senin için mantıksız olan şey bizim için mantıklı." ifadesini kullandı.

Tabur, müşteki avukatının, "'Abi bu söndürürüz, haber etmeyin muhabbeti doğru mu?' mesajına, 'Sanırım doğru' cevabını vermişsin. Bunu hangi bilgiyle doğruluyorsun?" sorusuna, "Kendi görüşümü beyan ediyorum orada" yanıtını verdi.

Başka bir müşteki avukatının, "16 Aralık'ta teftişe gelen oldu mu?" sorusunu Tabur, "Evet geldiler, Halit Bey'in yanında iki kişi vardı, yemek de yediler restoranda." diye cevapladı.

Avukat Gültekin'in, "Halit Bey bu misafirler hakkında talimat verdi mi, bunlardan para alındı mı?" sorusuna, "Benim bildiğim alınmadı." cevabını verdi.

Tabur, diğer müşteki avutanın, "Mesajlarda görüşmek için izin istediğinizi yazmışsınız. Ne maksatla görüşmek istediniz?" sorusu üzerine, "Oranın çalışanıyım. Yöneticilerimle ilgili bir durum var. Özellikle Ahmet Demir'le (tutuklu sanık Gazelle Otel Genel Müdürü) görüşmek istedim." ifadelerini kullandı.

ADLİ KONTROL TALEPLERİ ALINDI

Bolu'da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel yangını faciasının duruşmasında sanıkların tutukluluk durumu ve adli kontrol tedbirlerine ilişkin talepleri alındı. Halit Ergül, tahliyeye ilişkin beyanında “Bir şey söylemek istemiyorum” dedi. Ergül’ün avukatının tahliye talep etmesi salonda tepkilere neden oldu. Emir Aras, “Kusurum oranında kabul ediyorum. Takdir yüce mahkemenin” dedi. Kürsüde ağlayan Elif Aras’ın, “Buradaki sözlerim kimseyi kırmak amaçlı değil. Benim yaptıklarımın bu acı olaya neden olmadığını düşündüğüm için tahliyemi talep ediyorum” şeklindeki sözlerinin ardından mağdurların yakınları 'ağlama' diye bağırdı.

Ceyda Hacıbekiroğlu, “Mahkeme salonunda hakaretler nedeniyle düşüncelerimi ifade edemiyorum. Tahliyemi istiyorum” dedi. Bunun üzerine bazı mağdur yakınları “Sen katilsin, sen 36 çocuğun katilisin” diye Hacıbekiroğlu’na seslendi. Emine Murtezaoğlu Ergül, “Diyeceğim bir şey yok. Doğuştan gelen engelim nedeniyle şirkette çalışmadım. Tahliyemi talep ediyorum” şeklindeki sözlerinin ardından salondaki mağdur yakınları, “Engelin varsa o kadar planı nasıl yaptın” diye tepkilerini dile getirdi.

Kadir Özdemir, mütalaada tarafına yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini ifade ederek tahliyesini isterken, Zeki Yılmaz da beraatini talep etti. Ahmet Demir, “2010 yılından bu yana bulunmadığım bir işletmede sorumlu değilim” diyerek tahliyesini istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, 32 sanığın tutukluluk durumu ve adli kontrol tedbirlerine ilişkin taleplerini aldı. Sanıkların talepleri ve avukatların savunmalarının ardından davada ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, ev hapsinde olanların ev hapsinin devamına, tutuksuz sanık Mehmet Salun’un tutuklanmasına, adli kontrollerin devamına karar vererek duruşmayı 27 Ekim’e ertelendi.

Sanık ve müşteki avukatları, WhatsApp grubundaki 13 kişinin dinlenilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, talebin reddine karar verilmesini istedi.

Heyet, tanık Tabur hakkında suç duyurusunda bulunulması ve 13 kişinin dinlenilmesi talebinin reddine karar verdi.

Duruşmayı, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner de izledi.