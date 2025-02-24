Kartalkaya’daki otel faciasında Özel’den ‘bilirkişi’ belgeleri

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya’da 36’sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası soruşturmasına ilişkin yeni belgeler paylaştı. Sosyal medya hesabından, ilk bilirkişi heyetinin savcılığın resmi talimatı ile görevlendirildiğine ilişkin belgeler ile sonrasında bilirkişi heyeti üyelerinin azil dilekçelerini paylaşan Özel, soruşturmanın gidişatının “asıl sorumluları adaletten kaçırma” çabası olduğu iddiasında bulunarak şöyle dedi:

İLK BİLİRKİŞİ HEYETİNE

“36’sı çocuk 78 canımızı kaybettiğimiz Bolu’daki yangın faciasının soruşturması da ayrı bir faciaya dönüştü, yürekleri, vicdanları yakıyor. Hukuk tanımaz iktidar, asıl sorumluları adaletten kaçırmak için binbir türlü oyun oynuyor. Yangın günü 21 Ocak’ta savcılık talimatı ve resmi yazısı ile oluşturulan bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor, Turizm Bakanlığı’nın sorumluluğuna işaret ettiği için teslim alınmamış ve bizzat Adalet Bakanı tarafından ‘korsan’ ilan edilmişti.

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GÖREVLENDİRME VE AZİL

Şimdi o raporu hazırlayan heyetin, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirildiğini gösteren resmi yazıyı kamuoyu ile paylaşıyorum. Bilirkişi heyetinin raporu, asıl sorumlunun Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve otel işletmesi olduğunu ortaya koymuştu. O heyet, kişisel ve mesleki namuslarına sahip çıktı ve doğruda direndi. Heyetin raporu değiştirmesi ya da görevden çekilmesi istendi.

Bilirkişilerin her birinin hazırladığı azil dilekçelerini de kamuoyu ile paylaşıyorum. 7 bilirkişinin 7’si de gece gündüz çalışıp hazırladıkları rapor kabul edilmeyince aşağıdaki manidar dilekçeleri yazdılar.

BİR AYDIR RAPOR YOK

İktidar temsilcileri bu heyetin yeni uzman isimlerle ‘genişletildiğini’ iddia etmişlerdi. Ancak iktidarın istediği gibi rapor hazırlamayan uzmanların yerine, yeni heyet kurulduğu ortaya çıktı. İlk heyet üç günde raporu hazırlamışken, yeni heyetten bir aydır haber yok. Gözünü karartmış, adalet tanımayan bir iktidarla karşı karşıyayız. 78 insanın ölümüne bile partizanca bakan bu zihniyetle milletimiz sandıkta hesaplaşacak.”