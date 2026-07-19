Kartalkaya’daki 78 can için 186 KM‘lik adalet yürüyüşü

ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 07:00
BOLU Grand Kartal Otel yangınında annesi Gülçin, ağabeyi Şenol ve 11 yaşındaki yeğeni Mina’yı kaybeden Oktay Akişli’nin 11 Temmuz’da Bolu’dan başlattığı 186 kilometrelik 78 Can İçin Adalet Yürüyüşü dün Ankara Ulus’taki Atatürk Heykeli önünde sona erdi.
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Ulus’ta toplanan aileler, faciada yaşamını yitiren yakınlarının fotoğraflarının yer aldığı pankartların yanı sıra üzerinde “Gecikmiş adalet, adalet değildir”, “Grand Kartal Otel, kötülük müzesine dönüştürülsün”, “Hiçbir makam hukuktan üstün değildir” yazılı dövizler taşıdı.