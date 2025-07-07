Kartalkaya’da yüzleşme vakti! 32 sanıklı dava bugün başlıyor

Haberin Devamı

21 Ocak tarihinde Bolu’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 36’sı çocuk toplam 78 kişi hayatını kaybetti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 32 şüpheli hakkında Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Hazırlanan iddianamede, aralarında otel personeli ve Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri’nin de bulunduğu 19 şüphelinin “Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne ve Yaralanmasına Neden Olma” suçundan 22 yıla kadar hapsi talep edilirken, otel sahipleri ve yöneticileri ile Bolu Belediye Başkanı Yardımcısı Sedat Gülener’in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında “Olası Kastla Öldürme” suçundan 1998 yıla kadar hapis istendi.

SPOR SALONU HAZIR

Yılın davası olarak nitelendirilen davanın ilk duruşması bugün görülecek. Taraf sayısının fazla olması nedeniyle davaya bakan Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin duruşma salonun yetersiz kalacağı gerekçesiyle, duruşmaların 700 kişilik Bolu Sosyal Bilimler Lisesi Spor Salonu’nda yapılmasına karar verildi. Mahkeme, 210 müşteki ve 32 sanığın yer aldığı dosya kapsamını göz önüne alarak duruşma için 14 günlük süre ayırdı. Bu kapsamda Bolu Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla iç ve dış cepheleri boyatılan salona güvenlik kameraları yerleştirildi. Salondaki aydınlatma sistemi tamamen değiştirildi, elektrik altyapısı yenilenerek jeneratör sistemine bağlandı, UPS bağlantısı yapıldı. Salonda mahkeme heyeti için dinlenme ve müzakere odası oluşturuldu. Zemini tamamen halıyla kaplanan ve son teknoloji ses sistemi oluşturulan salona, UYAP bağlantısı için internet hattı çekildi. İzleyiciler için tribünlerdeki koltuklar da yenilendi.

Haberin Devamı

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Duruşma öncesinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yargılamanın yapılacağı salonun çevresindeki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapalı olacak

BAKANLIKLARIN DOSYASI AYRILDI

Savcılık, faciada ihmali görülen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli hakkındaki dosyayı, “soruşturmanın sürüncemede kalmaması” için ayırdı. Savcılık, kamu görevlileri yönünde izin talebinde bulundu. Ancak ilgili bakanlıklar soruşturma izni vermemesi nedeniyle Bolu Savcılığı verilen kararların iptali için dava açtı.

Haberin Devamı

1998 YIL HAPİS İSTEMİ

210 müşteki bulunan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında ‘Olası Kastla Öldürme’ suçu ile ‘Olası Kastla Kasten Yaralama’ suçlarından toplam 1998’er yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca, otelin teknik ve mutfak personeli ile Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Bolu İl Özel İdaresi yetkililerinin de olduğu sanıkların ‘Bilinçli Taksirle Birden Fazla Kişinin Ölümüne ve Yaralanmasına Neden Olma’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.