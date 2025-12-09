×
HABERLERGündem Haberleri

Kartalkaya’da karar gerekçesi: ‘Altın zaman’ kullanılmadı

Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2025 07:00

78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili davada sanıkların misafirlerin kurtarılması için ‘altın zamanı kullanmadıkları’ vurgulandı.

BOLU Kartalkaya’da, 21 Ocak tarihinde Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 36’sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti.  32 sanık hakkında Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Ekim ayında kararını açıklayan mahkeme, otel sahibi ve ailesinin de aralarında olduğu 11 sanığa, 34 çocuğa karşı ‘olası kastla öldürme’ suçundan 34’er kez müebbet hapis cezası verdi. 11 sanık ayrıca 44 yetişkin yönünden 44’er kez 24 yıl 11’er ay hapis cezasına mahkûm edildi. Diğer sanıklar da çeşitli sürelerde hapis cezasına çarptırıldı.

OLURSA OLSUN

Mahkemenin 406 sayfalık gerekçeli kararında yangının, can kaybı sayısıyla dünyada kayıt altına alınmış 6. büyük otel yangını olduğuna dikkat çekildi.  Kararda, sanıkların oteldeki eksikliklerden haberdar oldukları, masraf olmasın diye görmezden gelerek misafir kabul etmeye devam ettikleri belirtildi. Yangın anında ‘altın zaman’ olan sürenin otelde konaklayan misafirleri kurtarmak için kullanılmadığı kaydedilen kararda, “Sanıkların olursa olsun kastıyla hareket ettikleri” belirtildi.  Ayrıca sanıkların ‘otelde kalan kişilere yangını haber vermeyip otelden çıktıkları’ vurgusu yapıldı.  Sanıklardan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye personeli İrfan Acar için de ‘yüksek risk tehlike barındıran otelin faaliyette kalmasını sağladıkları” ifade edildi.

