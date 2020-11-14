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Gündem
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - 
Haber Giriş: 14.11.2020 - 15:02 | Son Güncelleme:

Kartalkaya'da kar yağışı

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Kartalkaya'da kar yağışı
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BOLU'da, kayak merkezi Kartalkaya'da kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla yeşil alanlar, bembeyaz oldu.

Bolu kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Köroğlu Dağı'nın 1850- 2200 metre rakımında bulunan Kartalkaya kayak merkezine, sabah saatlerinde kar yağdı. Bir süre etkili olan kar yağışıyla kayak merkezindeki yeşil alan ve çatılarda ince kar örtüsü oluştu. Park halindeki araçların üzerlerinde de kar birikti. Kartalkaya'da kayak sezonunun aralık ayında açılması bekleniyor.

 

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