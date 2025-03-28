Kartalkaya’da 8 şüpheliye tahliye

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Soruşturmada tutuklu olan şüphelilerin avukatları Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na tutukluluk kararlarına itirazda bulundu. İtirazları değerlendiren mahkeme, otelin mutfak çalışanları ile kafe sahibinin de aralarında bulunduğu 8 kişinin tahliyesine karar verdi. Soruşturma kapsamında 20 tutuklu kaldı.

BAKAN TUNÇ AÇIKLADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir. Halihazırda soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir” dedi.