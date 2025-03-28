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Kartalkaya’da 8 şüpheliye tahliye

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#Kartalkaya#Yangın#Tahliye
Kartalkaya’da 8 şüpheliye tahliye
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 07:00

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Aralık gecesi çıkan ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 41 şüpheli gözaltına alınırken, otelin sahibi Halit Ergül, eşi Emine Ergül ve kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu ile birlikte Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürü Sedat Gülener, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ile otel yöneticileri ve çalışanlarının da aralarında olduğu toplam 28 kişi tutuklanmıştı.

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Soruşturmada tutuklu olan şüphelilerin avukatları Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na tutukluluk kararlarına itirazda bulundu. İtirazları değerlendiren mahkeme, otelin mutfak çalışanları ile kafe sahibinin de aralarında bulunduğu 8 kişinin tahliyesine karar verdi. Soruşturma kapsamında 20 tutuklu kaldı.

BAKAN TUNÇ AÇIKLADI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, “Bilirkişi raporunda yangın faciasında kusuru bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli hakkında daha tutuklama kararı verilmiştir. Halihazırda soruşturma kapsamında 20 şüpheli tutuklu olup, adli soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir” dedi.

 

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#Kartalkaya#Yangın#Tahliye

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