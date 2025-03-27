Kartalkaya soruşturmasında ikinci dalga... 78 kişi hayatını kaybetmişti

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BOLU’daki kayak merkezi Kartalkaya’da 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’deki yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Soruşturmada 31 şüpheli gözaltına alındı. Otel sahibi Halit Ergül, damadı genel müdür Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in de bulunduğu 22 kişi tutuklandı 9’u serbest bırakıldı.

İL ÖZEL İDARE MÜDÜRLERİ İLE 1 TEKNİSYEN

Bilirkişi heyetinin raporunun ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla önceki gün İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan gözaltına alındı. Dün ise tutuklu olan otel sahibi Halit Ergül’ün aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin statik hesaplamasını yapan inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan, Mehmet Özel, Muharrem Şen, Mustafa Selman Çelen ve Kübra Demir gözaltına alındı. Ergül Ailesi İstanbul’da gözaltına alınarak Bolu’ya götürüldü. Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan, Seben İl Özel İdare Müdürü Mehmet Özel, elektrik teknisyeni Muharrem Şen mahkemede tutuklandı. İş güvenliği uzmanı Kübra Demir adli kontrolle serbest bırakıldı. İş güvenliği uzmanı Ece Kayacan, inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler ve mimar Mustafa Selman Çelen ise serbest kaldı. Son operasyonla yangında tutuklu sayısı 28’e yükseldi.

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