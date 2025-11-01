Kartalkaya sanıklarına ceza yağdı... Mahkeme heyetine büyük alkış

Haberin Devamı

BOLU’da 21 Ocak’ta 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin 20’si tutuklu, 32 sanığın yargılandığı davanın dün 3’üncü duruşmasının 4’üncü günüydü. Tarafların salona geniş güvenlik önlemleri altında alındığı duruşma, Ergül çiftinin avukatlarının savunmasıyla başladı. Otelin sahibi Halit Ergül ile eşi ve aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Emine Murtezaoğlu Ergül’ün avukatları, dosyaya ilişkin ek savunma yaptı.

HİÇ İNDİRİM UYGULANMADI

Savunmaların ardından mahkeme kararını açıkladı. Sanıklardan otelin sahibi Halit Ergül ile Emir Aras, Elif Aras, Emine Murtezaoğlu, Ceyda Hacıbekiroğlu, Zeki Yılmaz, Kadir Özdemir, Ahmet Demir, Sedat Gülener, Kenan Coşkun ve İrfan Acar, 34 çocuğa karşı “olası kastla öldürme” suçundan 34’er kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 11 sanık ayrıca, yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44’er kez “olası kastla öldürme” suçundan 24 yıl 11’er ay hapis cezasına mahkûm edildi. Mahkeme heyetinin kararı açıklamasının ardından salonda alkış koptu. Heyet duruşma salonundan alkışlar eşliğinde çıktı.

‘CEZALAR ÜST SINIRDAN VERİLDİ’

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, “Verilen cezaların hepsi üst sınırdan uygulandı. Özel idare personeline bilinçli taksirden 21 yıl hapis cezası verildi. Sanıkların tamamının tutukluluk hallerinin devamına, serbest olanların da tutuklanmasına karar verildi. Umarız bu verilen karar, tüm Türkiye’ye örnek olur. Adaletin bir nebze yerini bulduğuna inanıyoruz. Mağdur yakınlarının da bir nebze rahatladığına inanıyoruz” dedi. Yangında oğlunu kaybeden Danıştay 9’uncu Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay ise şunları söyledi: “Türk hukuk tarihinde emsal olabilecek müthiş bir karardır. Bugün heyet, Bolu’da hâkimler olduğunu bütün Türkiye’ye, bütün dünyaya ispatlamış oldu. Artık anneler bu davada adaletin tecelli ettiğini gördüler ve çok şükür bu karar toplumda karşılık buldu.”

‘BAKANLIK DA YARGILANSIN’

Yangında kardeşi Kıvanç ve eşi Burcu ile yeğenleri Kerem ve Pelin Güngör’ü kaybeden Gözlem Güngör, “Emsal niteliğinde bir karar. Çok uğraştık, çok umut ettik. Çok adaletli bir karar verdi hâkim. Derdimizi anlattık. Her davaya geldik. Hâkim çok adil, çok teşekkür ediyoruz. İçerideki masallara kanmadı. Bu acımızın içinde mutlu olmak nasıl bir şey? İnanılmaz bir şey” dedi. Yangında ailesinden 8 kişiyi kaybeden avukat Yüksel Gültekin de Kültür ve Turizm Bakanlığı ve yerel idare personeli hakkında da ‘olası kastla öldürme’ kapsamında işlem yapılması gerektiğini söyledi.

DİĞER SANIKLARA VERİLEN CEZALAR

Sanıklar Doğan Aydın, Muharrem Şen, Kübra Demir’e ‘taksirle öldürme’ suçundan 21 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ayrıca mahkeme heyeti, ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan muhasebe müdürü Cemal Özer ve muhasebe personeli Mehmet Salun’a 22 yıl 3’er ay, LPG bakım personelleri Doğan Aydın, Muharrem Şen ve iş güvenliği uzmanı Kübra Demir’e 21 yıl 4 ay 15’er gün, aşçı Reşat Bölük, elektrik tesisatçıları Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve FQC Denetleme Şirketi sahibi Ali Ağaoğlu, şirket çalışanı Aleyna Beşinci, Mudurnu A.Ş.’nin yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal ile eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat Müdürü Yeliz Erdoğan’a 21’er yıl, resepsiyonist Yigithan Burak Çetin’e 12 yıl, elektrik bakım görevlisi Bayram Ütkü’ye 18 yıl hapis cezası verdi.

Tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına, sanıklar İbrahim Polat ve İsmail Karagöz’ün tutuklanmalarına karar verildi. Sanıklar aşçı Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan ve aşcı Enver Öztürk ise beraat etti.

KARAR VİCDANLARI RAHATLATTI

KURBAN YAKINLARININ SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

Mahkemenin kararını kurban yakınları büyük bir memnuniyetle karşıladı. Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonunda yapılan duruşma sonrası yangında can verenlerin aileleri, sevinç gözyaşlarına boğuldu, kararı birbirlerine sarılarak kutladı.

RAHAT UYUYUN KATİLLERİNİZ CEZASINI BULDU

Acılı aileler, faciada hayatını kaybeden yakınlarının fotoğraflarına koşup müjdeli haberi gözyaşları içinde verdi.

OTEL SAHİBİ VE AİLESİ ÖMÜR BOYU HAPİSTE

Mahkeme tutuklu sanıklar otelin sahibi Halit Ergül, şirketin yönetim kurulu üyeleri olan eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu ile damadı otelin genel müdürü Emir Aras’ı 34’er kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. İtiraz süreçleri sonunda son sözü Yargıtay söyleyecek ancak hukukçular, cezalarda indirime gidilse bile bir genel af olmadığı takdirde otel sahibi ve ailesinin ömür boyu hapisten çıkamayacağı görüşünde.

İTFAİYE VE BELEDİYE YETKİLİLERİNE DE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürü Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar’a da 34 çocuğa karşı “olası kastla öldürme” suçundan 34’er kez müebbet hapis cezası verildi.