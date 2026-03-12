Kartalkaya raporu: ‘Yangın güvenliği bakanlıkta değil’

Haberin Devamı

Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de geçen yıl 21 Ocak’ta çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu raporunu tamamladı. Dört aylık çalışmanın sonucunda ortaya çıkan rapor, yaklaşık 310 sayfadan oluşuyor. Komisyonun gerçekleştirdiği 17 toplantıda, 14 kamu kurum ve kuruluşu ile 10 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve hayatını kaybedenlerin yakınları dinlendi. Raporda, kurumların görev ve sorumluluklarını belirleyen mevzuat ayrıntılı biçimde ele alındı.

RUHSAT OLMADAN BELGE VERMİYOR

Raporda, konaklama tesislerine turizm işletmesi belgesi verilebilmesinin temel şartının, ilgili işletmenin öncelikle yetkili idarelerden işyeri açma ve çalışma ruhsatı almış olması olduğu açık şekilde ifade edildi. Buna göre Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan herhangi bir işletmeye turizm işletmesi belgesi düzenlemesinin mümkün olmadığı belirtildi. Komisyon raporunda ayrıca bir işletmenin işyeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olmasının söz konusu tesisin imar, çevre, yangın güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği ile gıda güvenliği gibi alanlarda yürürlükteki mevzuata uygun biçimde inşa edilip işletmeye açıldığının bir karinesi olarak kabul edildiği kaydedildi.

Bu ruhsatın varlığının, ilgili kurumların kendi mevzuatları çerçevesinde gerekli inceleme ve denetimleri yaptığı ve herhangi bir sorun tespit edilmediğini gösteren bir belge niteliği taşıdığı ifade edildi.

DENETİM SORUMLULUĞU YOK

Raporda, Bakanlığın sadece turizm tesislerinin belgelendirilmesi ve sınıflandırılması alanında yetkili olduğu; buna karşılık yangın güvenliği ve işletme denetimleri gibi kritik alanlarda sorumluluğun belediyeler, il özel idareleri, itfaiye teşkilatları ve iş güvenliği birimleri gibi farklı kurumlar arasında paylaşıldığı vurgulandı. Raporda, turizm işletme belgesinin nitelik belgesi olduğu, turizm işletme belgesinin de tesisin teknik yeterliliğine (imar ve yangın güvenliği gibi) ilişkin bir belge olmayıp kalite belgesi niteliği taşıdığı belirtildi. Raporda yangın güvenliği denetimlerinin Bakanlığın uhdesinde olmadığı belirtilirken, Bakanlığa yangın denetimi için doğrudan sorumluluk yükleyen bir tespit yer almadı.