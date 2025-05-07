Kartalkaya Otel Yangını Araştırma Komisyonu, Bolu Belediye Başkanı ve yetkililerini dinledi

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TBMM Kartalkaya'da Bir Otelde Meydana Gelen Yangını Araştırma Komisyonu, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı. Komisyon üyeleri, Bolu Belediyesi yetkililerini dinledi. Gerçekleştirilen komisyon toplantısına katılım sağlayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da sunumunu gerçekleştirdi. Özcan'a Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın da eşlik etti. Ayrıca, TBMM Genel Kurulu'nda komisyon üyelerinin ortak kararıyla, 18 Şubat 2025'te çalışmalarına başlayan komisyonunun çalışma süresi, araştırmalar 3 ay içinde bitirilemediği gerekçesiyle bir ay uzatıldığı belirtildi.

'HİÇBİR ŞEKİLDE BURAYI DENETLEME YETKİMİZ YOK'

Yangın faciasında 78 kişinin cenazesini tek tek gördüğünü ifade eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Çok acı bir olay yaşadık. Burada en zor anları yaşayanlardan biri benim. Oradaki acılara bizzat şahit oldum. Bu otelin 97'deki inşaat ruhsatını da vermedik, sonrasındaki izin ruhsatını da vermedik. Sonrasındaki tadilat ruhsatlarına da onay vermedik. Yapı kullanım onayını da biz vermedik. Çünkü bizim sınırlarımız dışında. Bunları veren kim? İl Özel İdare, yani yapım aşamasından iş yeri açma ruhsatına kadar. 2005'de İl Özel İdare Kanunu kurulunca, yetki ve sorumluluk İl Özel İdare'ye geçmiş. Sonraki tadilat başvuruları da İl Özel İdare üzerinden yapılmış. En sonunda da otele işletme ruhsatını, Sayın Bakan'ın da televizyon programında ifade ettiği gibi otele işletme ruhsatı veren de İl Özel İdare'dir. Bizim sorumluluğumuz az önce arz ettiğim gibi sizlere 5393 sayılı yasanın 14. maddesinde belediye sınırları ve meclis kararı olması halinde mücavir sahibim. Burası kesinlikle bizim yetki ve zorunluluk sahamızda değil. Bizim bu oteli de hukukçu arkadaşlarımız bilir, yanlış bir şey söylemiyorum. Hiçbir şekilde burayı denetleme yetkimiz yok. Sadece müracaat gelmesi halinde gidip inceleyip şartlar uyuyorsa 'yangına uygunluk raporu' verme şansımız var. İl Özel İdare işletme ruhsatını verdikten sonra Turizm Bakanlığı, turizm sertifikası vermek suretiyle aslında işe dahil olmuş. Bunu nereden söylüyorum? 2660, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu var. Bu Turizm Teşvik Kanunu incelendiğinde Turizm İşletme Belgesi'ni verdiği yerlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın insan, çevre ile can ve mal güvenliğinin, sorumluluğun Kültür Bakanlığı'nın da olduğu açıkça bu maddenin 30, 34, 37. maddelerinde hatta 1 ve 3. maddelerinde tarif edilmiş. Bu Turizm Teşvik Kanunu'nun 30. maddesine ben dikkat çekmek istiyorum. Burada Turizm belgesi verilir, verilmiş otellerin tamamının denetim yetkisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve veya akredite edilmiş denetim firmalarında olduğu açık bir şekilde yazılıdır" ifadelerini kullandı.

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'70 METREKARELİK ALAN OTELDEN AYRI BİR İŞLETME OLARAK GÖRÜNÜYOR'

Bolu Belediyesi tarafından ruhsat verilen 70 metrekarelik alan için açıklamalarda bulunan Özcan, "Bir AVM düşünün. AVM'de çeşitli iş yerleri oluyor ve bunlar ayrı iş yeri olarak görülüyor ve hepsine ruhsat verilirken ayrı ayrı yangın uygunluk belgeleri veriliyor. Bir sinema salonunda vereceğiniz yangın uygunluk belgesi ile bir tane telefon satan veya ceket satan mağazaya verecekleriniz arasında fark var. Birinde sadece itfaiye yangın tüpüne bakıyorsunuz, sinema salonunda kaçabileceği kapılar var mı? Yangın merdiveni var mı? Bunların tamamına bakıyorsunuz. Dolayısıyla bu 70 metrekarelik kısım önceden de var. Ve otelden ayrı bir işletme olarak görünüyor. Otele dair bir işletme olarak görünmüyor. Sahibini değiştirmişler. Sahip değiştirdiği için, el değiştirdiği için yeni ruhsat talebinde bulunmuşlar. Otelin ruhsatında bir sorunun olup olmadığını ben bilemiyorum. Otelin ruhsatını veren biz değiliz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na göre 13 Aralık 2025 tarihine kadar sürdürülebilirlik sertifikası bakanlık tarafından yenilenmiş oldu. Bakanlık bunu yeniledi, sürdürülebilir; sürdürülebilirliğin içerisinde de can ve mal güvenliği tedbirleri de alınmış ibaresi var" diye konuştu.

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'EKSİKLERİMİZİ GÖZDEN GEÇİRDİK'

Yaşanan yangından sonra valiliğin koordinasyonunda komisyonlar kurulduğunu belirten Özcan, "Gerek bizim yetki sahamızda gerek bizim yetki sahamız dışında bizden talep edildiğinde biz kendi yetki sahamızda zaten rutin incelemelerimizi artırdık. Yangın uygunluk belgeleri ile ilgili süre de koyduk. Her yıl tekrar gözden geçirme zorunluluğu getirdik. Yine belli iş yerlerine yangın uygunluk raporu tabii küçük büfeler için de isteniyor. Bazen bir haftada 100 tane istendiği de oluyor. Dolayısıyla başkanlara haber vermiyorlar. Ama ben onunla ilgili imza önergemizde bir değişiklik yaptım. Belli iş yerleriyle ilgili böyle bir rapor taleplerini bana da iletilmesi gerektiğini yazılı olarak da ilgili birime bildirdim. Umuyorum 1 ay içerisinde ben şunu söyleyebilecek rahatlığa geleceğim. Türkiye'nin yani kendi yetki sınırlarımız içerisinde diyorum. Vali Bey bunu bütün ilde yapabilelim diye uğraşıyor. Birlikte de çalışıyoruz. Türkiye'nin en güvenli otelleri artık Bolu'da. Çünkü böyle bir facia yaşandı. Bolulu yetkililer olarak oturduk, eksiklerimizi gözden geçirdik. Dolayısıyla bundan sonra, 'Yangına karşı en güvenli oteller Bolu otelleri' diyebilmek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Ama biz bunu bütün ilde diyemesek de kendi bölgemiz için en geç bir ay içinde kamuoyuna ilan edeceğiz" dedi.