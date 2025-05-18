Kartalkaya iddianamesi tamam: 13 kişiye 1998’er yıl istendi

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21 Ocak’ta 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesini tamamladı. İddianamede, otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar’ın yangından “olası kast ile sorumlu oldukları” belirtildi. Söz konusu 13 kişi hakkında 78’er kez “olası kastla öldürme” ve “olası kastla kasten yaralama” suçlarından toplam 1998’er yıla kadar hapis talep edildi.

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İL ÖZEL İDARE VE BELEDİYE YETKİLİLERİ...

İddianamede, otelin teknik personelleri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer, Bayram Ütkü, mutfak personelleri Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel’in “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenildi. İddianame, Bolu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

KAMU GÖREVLİLERİ DOSYASI AYRILDI

Haklarında soruşturma izni istenen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerine ilişkin süreç devam ettiği için dosyaları mevcut soruşturmadan ayrılarak, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başka bir esasa kaydedildi.