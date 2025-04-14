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Kartalkaya faciasında ölen 78 cana 78 balon

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#Kartalkaya#Grand Kartal Otel#Yangın
Kartalkaya faciasında ölen 78 cana 78 balon
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 07:00

Kartalkaya Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında hayatını kaybeden 78 kişi, karanfiller, balonlar ve gözyaşlarıyla anıldı. Bugün doğum günü olan Nehir Sarıtaş (15) için hazırlanan pasta ise herkesi ağlattı...

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KARTALKAYA’da 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’deki yangında yakınlarını kaybedenler, seslerini duyurmak için sosyal medyada bir araya geldi. Grup dün üzerilerinde ‘Başka canımız yok’ yazılı tişörtlerle felaketin yaşandığı otelin önünde toplandı.

Yangında yakınlarını yitirenler, birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan grup, otelin önüne karanfiller bıraktı.

Kartalkaya faciasında ölen 78 cana 78 balon

Yangında annesi Ömür Kotan’ı kaybeden Zeynep Kotan, 21 Ocak tarihinin yüreklerinde derin yara olarak kalacak bir tarih olduğunu belirterek, “İnsan eliyle gerçekleşen bu olayda 36’sı çocuk olmak üzere 78 canımızın hâlâ yasını tutmaya başlayamadık. Ne zamanki güvenli yaşam, güvenli gelecek hakkı mücadelesini kazanacağız, işte o gün yasımızı tutmaya başlayacağız. Asla içimiz soğumayacak. Renklerimizi soldurdular, tıpkı arkamızda gördüğünüz bu otel gibi karanlıkta yaşıyoruz. Onlar, ihmalin değil, göz göre göre işlenmiş bir cinayetin kurbanı oldular” dedi.

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NEHİR’E DOĞUM GÜNÜ PASTASI

Yangında ölen ve bugün doğum günü olan Nehir Sarıtaş (15) için de otelin önünde doğum günü pastası hazırlandı. Felakette çocukları Nehir Sarıtaş ve Doruk Karataş ile eşi Yılmaz Karataş’ı kaybeden Duygu Can Sarıtaş, “Siz hiç mucize eseri hayatta kalan birinin yaşad ığından utandığını gördünüz mü? Çok sevdiğiniz birini teşhis etmek için beklerken bu değil diye utanarak sevinmeyi yaşadınız mı? Bu bir ihmal değil, kasıttı. Bu bir felaket değil, bu bir katliamdı” dedi.

Kartalkaya faciasında ölen 78 cana 78 balon

Kartalkaya faciasında ölen 78 cana 78 balon

 

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#Kartalkaya#Grand Kartal Otel#Yangın

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