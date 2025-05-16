Kartalkaya faciasında Meclis ‘kral dairesi’ni konuştu

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ÖNCEKİ gün TBMM Kartalkaya Yangını Araştırma Komisyonu, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın’ı dinledi. Grand Kartal Otel’e 2000 yılında kral dairesi ilave olarak yapılmak üzere kısmi turizm işletme belgesi verildiğini belirten Aydın, şu bilgileri verdi: “Kayıtlarda 2000 yılında, ‘130 oda 260 yatak, kral dairesi ilave olarak yapılmak üzere otele kısmi turizm işletme belgesi verilmiş. 2002’de kral dairesi tamamlanıyor. Bakanlık tamamlandığı için üç yıldızlı otel turizm işletme belgesini işletmeye veriyor. Sadece o 12’nci kattaki kral dairesi yeniden tefriş edilerek o hâle getirilmiş. Kral dairesi kocaman, o katı kapsıyor.”

HAYATIMDA HİÇ KALMADIM

Aydın’ın bilgilendirmesi üzerine Başkan Selami Altınok ise “Tabii, biz hayatımızda hiç kral dairesinde kalmadığımız için nasıl olduğunu bilmiyoruz” karşılığını verdi. AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da “Yok, ben de kalmadım. Kral dairesi büyük olur da en kötü olasılıkla diyorum bir oda, bir pencere olsa ne olur diyorum” diye konuştu.

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O KAMYONUN PERDE ARKASI

- Vali Aydın, yangın anında tepki çeken Beypiliç kamyonunun getirilmesini Belediye Afet İşleri Müdürü’nün istediğini aktararak, “Bence adam görevini yaptı; çünkü morg kapasiteleri belliydi hem Eğitim Araştırma’da hem devlet hastanelerinde. ‘Kayıpların çok olacağını öngörerek, bizim destek çalışma arkadaşlarımızdan olduğu için o firmayı aradık’ dedi. Orası sadece kimlik tespiti için kullanıldı. Vefatları taşımak için kullanılmadı. İlgili kişinin bir kastı yoktu bana sorarsanız. Belki bir üstünü kapatıp daha farklı bir tedbir alınabilir miydi? Onu artık olayın heyecanına bağlıyorum.”