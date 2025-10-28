×
Güncelleme Tarihi:

Kartalkaya faciasında karar zamanı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2025 07:00

BOLU Kartalkaya’da 36’sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınında 20’si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın 3’üncü duruşması dün görülmeye başlandı.

Karar aşamasına gelen davanın duruşmasında söz alan ve yangında oğlu Yiğit Gençbay’ı kaybeden müşteki Danıştay 9. Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, “Biz bu dünyadaki sürgün hayatımızı bitirip canlarımıza kavuşuncaya kadar içimiz soğumayacak” dedi. Gençbay’ın konuşması, salondaki mağdur yakınları tarafından alkışlandı.

Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin de sanıklara, “Aşağılık lağım fareleri” diye bağırarak tepki gösterdi. Bazı mağdur yakınları da sanıklara “Katiller” diyerek bağırdı. Acılı ailer, otelin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras hakkında iddianamede ‘olası kast’tan ceza istenirken esas hakkındaki mütalaada ‘bilinçli taksir’den ceza istenmesine de tepki gösterdi. Oğlunu kaybeden Serpil Gençbay, “Yangın sırasında kapıları çaldılar mı da hafifletici neden oldu ve suç vasfı değişti Emine Murtezaoğlu, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras için. Burada herhangi bir yargılama sürecine yardımları da olmadı, bırakın yardımı üstüne her şeyi gizliyorlar. Suç vasfının düşürülmesini bırakın ağırlaştırılması gerekiyor” dedi.

