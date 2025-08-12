Kartalkaya faciasında itfaiye raporuyla ilgili skandal iddia! Tutuklu sanığın ifadeleri çelişti, GPS kayıtları incelendi

Haberin Devamı

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak 2025’te çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı. Facia sonrası başlatılan soruşturma sürerken, itfaiye raporunun hazırlanma süreciyle ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

TARİHİ YANLIŞ SÖYLEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli ve tutuklu sanık İrfan Acar, mahkemeye verdiği ifadede 28 Aralık 2024’te otelde denetim yaparak itfaiye raporu düzenlediğini söyledi. Ancak bu tarihin Acar’ın resmi izin gününe denk gelmesi üzerine ifadelerinde tutarsızlık ortaya çıktı. Üst düzey belediye yetkililerinin ifadeleri sonrası Acar, tarih bilgisinde hata yaptığını belirterek, asıl denetimi 27 Aralık 2024’te yaptığını ve bu görev için belediyeye ait 14 GA 329 plakalı araçla otele gittiğini iddia etti.

MAĞDUR AVUKATLARI TALEP ETTİ: GPS KAYITLARI İNCELENDİ

Sanığın çelişkili beyanları üzerine, yangında yakınlarını kaybeden mağdurların avukatları GPS kayıtlarının incelenmesini talep etti. Mahkeme bu talebi onayladı ve Bolu Belediyesi, 14 GA 329 plakalı araca ait 27 ve 28 Aralık 2024 tarihli GPS verilerini mahkemeye sundu. Kayıtlar bilirkişiler tarafından detaylı şekilde incelendi.

ARACIN OTELE HİÇ GİTMEDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Bilirkişi raporuna göre, belediyeye ait araç belirtilen tarihlerde Grand Kartal Otel’e hiç gitmediği belirlendi. Yangın öncesinde yapılması gereken denetimlerin eksik veya sahte şekilde yapıldığı yönündeki iddialar, soruşturmanın seyri açısından büyük önem taşıyor.