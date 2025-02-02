Kartalkaya faciası sonrası oteller mercek altında

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BOLU Kartalkaya’da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından yeni bir karar alan İstanbul Valiliği, şehirde bulunan kamu ve özel sektöre ait bina ve işletmelerin yangın mevzuatına uygun olup olmadığına yönelik denetimlerine başladı. İlçe kaymakamlıklarının koordinasyonunda denetimlerine başlayan Yangın Denetim Komisyonu yetkilileri, ilk olarak dün Kadıköy, Güngören ve Taksim olmak üzere 3 ilçede 3 oteli denetledi.

TEK TEK İNCELEDİLER

Otel odalarını, koridorları, mutfak ile lobi bölümlerini denetleyen İBB’ye bağlı itfaiye, zabıta ekipleri ile valilik ve kaymakamlık yetkililerinden oluşan denetim komisyonu, otellerin yangın mevzuatına uygunluğu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yangın tüpleri ile yangın söndürme ve alarm sistemlerini kontrol eden komisyon yetkilileri, otellerin yangın ve acil çıkış merdivenlerini de tek tek inceledi. Ekip, denetlediği 3 otelde mevzuata aykırı hiçbir durum tespit etmedi. Yangın Denetim Komisyonları, ilerleyen günlerde diğer ilçelerdeki otelleri de denetleyecek.

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36 İŞLETMEYE MÜHÜR VURULDU

- ÇANAKKALE’nin Bozcaada ilçesinde belediye ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü, işletmelerde denetim yaptı. Denetimlerde ruhsatsız, kayıtdışı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgesi bulunmayan 36 işletme mühürlendi. Denetimlere Çanakkale Vali Yardımcısı Abdülkadir Duran, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, Bozcaada Kaymakamı Mehmet Halit Haydaroğlu, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Durmuş ve kurum yetkilileri katıldı.

DEPREM, YANGIN HİJYEN DENETİMİ

- Mudanya Belediyesi, ilçedeki otellerin yangın, acil durum ekipmanları ve personel yeterliliklerini denetledi. Zabıta ekipleri, güvenlik ve hijyen standartlarının yanı sıra deprem ve yangın gibi acil durumlara karşı otellerin hazırlıklarını inceledi.