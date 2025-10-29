Kartalkaya faciası davasının 3. duruşmasında 2. gün: ‘Bu otele göz yuman herkes katil’

Haberin Devamı

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına söz verilmiş, duruşmaya akşam saatlerinde ara verilmişti.

‘SABAH AKŞAM ÖLÜYORUZ’

Dün sabah duruşma yeniden başladı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi’nin spor salonundaki özel olarak oluşturulan alanda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Duruşmanın ikinci gününde, taraflar esasa ilişkin savunmalarını yaptı. Yangında 9 yaşındaki torunu Alya Altın ile kızı Kübra Altın’ı kaybeden Ahmet Altın, “Katillerin ihmali ve para hırsı yüzünden benim yavrum cayır cayır yandı. Benim ciğerim yanıyor. Biz yorulmadık, biz öldük. Sabah ölüyoruz, akşam ölüyoruz” dedi. Altın, yangından Bolu Belediyesi ve ilgili bakanlıkların da sorumlu olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Yangında eşi Kübra Altın ile kızı Alya’yı kaybeden Hilmi Altın ise “Bu otelin açılmasına ve açık kalmasına göz yuman herkes katildir. Bu insanlar başlarına hiçbir şey gelmeyeceğine inandığı için böyle davrandılar. Cezasızlık devam ederse, kimse bu ülkede adalete güvenmeyecek. Bu insan suretindeki mahluklar, başka otelde yemeklerini yiyordu, utanmıyorlardı. Bu karar duruşmasında artık suçunuzu itiraf edin” diye konuştu.

Mahkemeye 30 Ekim Perşembe sabahına kadar ara verildi. Perşembe günü, İl Özel İdare yetkilileri, otelin sahibi ve yöneticileri ile belediye çalışanları savunmalarını yapacak. 14 sanığın da savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti davayla ilgili kararını açıklayacak.