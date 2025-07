Kartalkaya faciası davası | Otel sahibi Halit Ergül'ün savunması sırasında duruşma salonu karıştı

Haberin Devamı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın dördüncü gününde otel sahibi Halit Ergül'ün çapraz sorgusu yapıldı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesinin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmada tutuklu sanık Halit Ergül, savunmasının ardından müşteki avukatlarının sorularını yanıtladı.

"KEŞKE BİZİ DE 15 GÜN MÜHÜRLESELERDİ"

Ergül, "Kültür ve Turizm Bakanlığının aralıktaki denetimine katılan iki personelin Gazelle Otel'de kaldığına dair fatura kestiniz mi, ücret tahsil ettiniz mi?" sorusuna, "Bilemiyorum." cevabını verdi.

Haberin Devamı

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının zorunlu hale getirdiği sprinkleri (yangın söndürme sistemi) neden kurmadınız?" sorusunu Ergül, "Denetimlerde normal çıktığımız için bilmiyorum. Bizden sonra 1500 otel mühürlendi. Keşke bizi de 15 gün mühürleselerdi bu olay yaşanmasaydı." şeklinde yanıtladı.

Otele kesilen cezalara ilişkin soru üzerine Ergül, "Büyük bir ceza yemedik ama müşteri şikayetleriyle ilgili cüzi miktar ceza yedik." ifadesini kullandı.

Ergül, "Yönetimde üst gözetim görevinizi devrettiniz mi?" sorusuna, "Hayır devretmedim, öyle bir şey olmadı. Bana gelirler 'Ne gerekiyorsa yapın.' derdim." cevabını verdi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansında görevi olup olmadığı sorulan Ergül, "Vardı, seçimle geldim." dedi.

"Kültür ve Turizm Bakanlığının denetimleriyle ilgili bir yetkiliyle irtibatınız var mıydı?" sorusunu, "Yoktu." olarak cevaplayan Ergül, "Bakanlık denetçilerini ücretsiz misafir ettiniz mi?" sorusuna da "Hayır, etmedik." yanıtını verdi.

Ergül, "Yangın kontrol paneli yangından sonra sökülmüş, bu konuda talimatınız var mı?" sorusunu, "Ben ve personelimle alakası olmadığı belli çünkü biz otele yangından sonra girmedik. Bizden önce jandarma girdi, biraz daha bakılsa jandarma kriminalin söküp çıkarttığı ortaya çıkar." şeklinde cevapladı.

Halit Ergül

Haberin Devamı

"BENİM KUSURUM FALAN YOK"

Sanık Ergül, "Bizce yangına ilişkin kusurunuz var, kasten bir durum var. Hiç pişmanlık duyuyor musunuz?" sorusuna cevap vermek istemediğini söyledi.

"Pişman mısınız? Pişman olduğunuzu, özür dilediğinizi duymadık." denilmesi üzerine "Uyumuyorum ben." diyen Ergül, "Kusurunuz var mı?" sorusuna, "Benim kusurum falan yok." cevabını verdi.

Yangında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin'in, "Müşterilerin bir an önce kurtarılmasıyla ilgili talimat verdiniz mi?" sorusuna, "Düşünemedim." diyen Ergül, "Arabaların satılmasıyla ilgili talimat verdiniz mi?" sorusunu, "Öyle bir şey yok. Bir aracın bile satıldığı ispat edilirse başım üstüne." şeklinde yanıtladı.

Haberin Devamı

DURUŞMA SALONU KARIŞTI

Sonrasında yangında avukat Yüksel Gültekin sanığa bir soru sorduğu sırada Halit Ergül’ün avukatı, sorulan soruların esasa uygun olmadığını söyledi. Yüksel Gültekin de avukata "Sana mı soracağım sorularımı, müdahale ediyorsun. Benim 8 tane canım gitti” dedi. 2 avukat arasında sözlü tartışma başladı. Avukatlar tartıştığı sırada Halit Ergül’ün kızlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun eşi olan damadı ile mağdur aileleri arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü ve arbedeye dönüştü. Çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale etti. Salon hızla boşaltılırken, Ceyda Hacıbekiroğlu’nun kocası da polis eşliğinde salondan çıkarıldı. Çıkan olaylar nedeniyle duruşmaya yarın sabah 09.00’a kadar ara verildi.

Haberin Devamı

8 YAKININI KAYBEDEN AVUKAT AÇIKLAMA YAPTI

Salonda çıkan arbede sonrası ara verilen duruşmanın ardından yangında 8 yakınını kaybeden Avukat Yüksel Gültekin, gazetecilere açıklama yaptı. "Çok vahim bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi Halit Bey’in ifadesinden önce, benim için en önemli meseleyi arz etmek istiyorum. Otele, tahmini bir hafta önce gelen denetim elemanları Halit Bey’in sahibi olduğu Gazelle Otel’de kalıyorlar. Muhtemelen ücretsiz kalıyorlar. Ücretli kalsalar bile, çok ciddi bir indirim aldıkları açık. Şimdi Türkiye’nin geldiği duruma, etik pozisyona bakın. Halit Bey’in otelini denetlemeye gelen elemanlar Grand Kartal’a değil, Gazelle Otel’e gidip orada kalıyorlar. Bu bile başlı başına nasıl bir organizasyon, ben artık açıkça ‘suç örgütü’ diyorum, karşı karşıya olduğumuzu gösteren en büyük delildir" diye konuştu.

Haberin Devamı

"SANIK VEKİLİ, SORU SORMAMIZI ENGELLİYOR"

Gültekin, sanık avukatlarının mağdur avukatlarının soru sormasını engellediğini ifade ederek, “Sanık vekilleri, özellikle Halit Bey’in vekili, baştan beri her soru soran meslektaşımıza müdahale etti. Mahkeme reisinden, çok nazik bir şekilde buna engel olmasını arzu ettim, söyledim. Ancak netice itibariyle aynı şekilde müdahaleler devam etti. Diğer meslektaşlarımız sabır gösterdiler. Ama takdir edersiniz ki burada benim iki vasfım var. Birincisi, evet, 35 yıllık bir hukukçuyum; hukuku ve usulü biliyorum. Başından beri de buna azami şekilde uymaya gayret ediyorum. Yargılamanın usule uygun şekilde yürütülmesine çalışıyorum” dedi.

Yangın faciasında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin

"ORGANİZE CİNAYET ŞEBEKESİ"

Gültekin, adaletin yerini bulacağını söyleyerek, “Mahkemenin içeriğiyle ilgili karar anlamında bir şey söylemek istemiyorum. Ama şunu net şekilde ifade etmek istiyorum: Yaşadıklarımız, akıl tutulmasıdır. 21’inci yüzyıl Türkiye’sinde, 2025 yılında, neredeyse bir organize cinayet şebekesi ile karşı karşıyayız. Çok vahim bir durum var. 15 gün önce bir başvuru yapılıyor. 70 metrekarelik bir kafeterya ile ilgili. Sonra burada yangınla ilgili problemler çıkıyor. Özel İdare, burada yangın önlemleri alınması gerektiğini tespit ediyor. Deniyor ki, 'Geri çekelim o zaman başvuruyu.' Hemen devreye kim giriyor? Gazelle Otel’in müdürü. Neden? Çünkü hepsi aynı şebekenin elemanı. Gazelle'nin müdürü devreye giriyor, torpille, belediye başkan yardımcısına ulaşıyor vs. Sonuçta başvuru geri alınıyor. Ama bu geri alma işlemiyle kurtulduklarını zannediyorlar. Oysa olay tespit edilmiş. Deniyor ki, 'Kardeşim burada yangın riski var. Bu önlemler tamamlanmadan biz buraya onay vermeyiz.' Ama bunlar geri çekince meseleyi kapandığını zannediyorlar. Çok ilginç, trajikomik bir durum. Ben hala adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Önemli olan, bu otellerde kalan, denetim görevini yapmayan, işbirlikçi Turizm Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin bu davaya dâhil edilmesidir. Türkiye açısından önemli olan budur. Mutlaka adalet yerini bulacaktır. Hukuk bunlardan hesap soracaktır. Ama kamuoyundan ricam, lütfen bu meseleyi unutmayalım. Bu mesele bugün böyle oldu, yarın başka türlü olabilir. Burada göz göre göre 78 can cinayete kurban gitmiştir. Faillerin bir kısmı dışarıdadır. Şu an yatlarda, katlarda gezmektedirler. Ama ben devletin elinin uzanacağına olan inancımı korumak istiyorum. Ben sükunetle ve suhuletle bu meselenin çözülmesini bekliyorum. Halit Bey’in gelmesiyle ilgili bir beyanda bulundu. Otele gelmesiyle ilgili. Ben yalnızca bir soru sormak üzere söz aldım” dedi.

"ZALİMİN ZULMÜ VARSA, MAZLUMUN ALLAH’I VAR"

Duruşmada arbede çıktığını da hatırlatan Gültekin, “Bu arada esas olayı alevlendiren şeyin, Halit Bey’in damadının 'Yeter lan' diye bağırması olduğu söylendi. Ben onu duymadım. Bir de Ceyda’nın eşi, dışarı çıkarken 'Bu nasıl bir yüzsüzlük' diyerek müştekilere saldırmış. Anlatabiliyor muyum? Zalimin zulmü varsa, mazlumun Allah’ı var. Bunlardan hesabı soracağız” dedi.