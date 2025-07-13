Kartalkaya faciası davası... Görüntüler kahretti! Otelin Genel Müdürü önce kendi ailesini kurtarmış: "Katilsiniz"

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Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasının ilk duruşması devam ediyor. 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davada 5'inci gününde sanık savunmaları tamamlandı. Yangın faciasının 6. gününde sanık savunmalarının ardından müşteki beyanlarına devam edildi. Müşteki sıfatıyla duruşmaya katılan Resepsiyon şefi Adnan Karadayı beyanını verdi.

Otelin Genel Müdürü Emir Aras ile aynı katta kalan Resepsiyon şefi müşteki Adnan Karadayı, "Resepsiyon personeliydim. Personel odalarında konaklıyordum. 2024'ün 9.ayında Gazelle'de işe girerken Emir Aras ile görüştüm. Resepsiyon şefiydim. Aralık ayında Grand Kartal'a gittim. Grand Kartal'da daha önce 2007-2014 arasında kış sezonlarında resepsiyonda çalıştım. Gelen misafirleri karşılardım. Yangın ikaz butonları koridorlarında vardı. Ben 7'nci katta kalıyordum. Saat 03.31'de beni Yiğithan Burak, arayarak ‘Müdürüm yangın var' dedi. Panik halindeydi. Ardından 3 personel daha aradı. Odadan çıktım. Karşımdaki kapıyı açtım, inanılmaz bir duman vardı. İnsanların sesini duydum onlara yangın merdiveni burada dedim. En aşağı kata indim oradan insanları kayak odasından çıkarttım. Zeki Yılmaz'ın odasındaki yangın butonu çalışıyordu sanırım. Zeki Yılmaz beni 03.49'da aradı. ‘Çıktın mı?' diye sorduğunu hatırlıyorum. Otelde yangın tüpü ve yangın hortumu vardı. Gündüz güvenlik vardı otelde sadece. White Fox'u denetlemeye geldi dediklerini duydum. İtfaiyenin tekrar bir denetim yaptığını duydum. Denetiminden temizliğinden mutfak bölümünden Reşat Bölük sorumluydu" dedi.

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EMİR ARAS'IN YANGINI SADECE AİLESİNE HABER VEREREK KOŞTUĞU GÖRÜLDÜ

Müşteki avukatı tarafından Resepsiyon Şefi Adnan Karadayı'nın ve Otelin Genel Müdürü Emir Aras'ın kaldığı 7.katın güvenlik görüntüsü izletildi. Güvenlik kamerasından odasının kapısı yansıyan Emir Aras'ın yangının ilk başladığı dakikalarda odasından önce kendisi dışarı çıktığı koridora baktığı görüldü. Koridorun sonuna kadar giden Aras, daha sonrasında yangın çıktığını anlayınca odasına koşarak geri döndü. Çocuklarına ve karısına haber vermeye geldi. Yaklaşık 1 dakika içerisinde odadan eşyalarını toplayan Genel Müdür Emir Aras ve Elif Aras çocuklarıyla birlikte odadan hızlıca uzaklaştı. Görüntülerin izletilmesiyle salonda acılı ailelerden, ‘Herkesi kurtarabilirdiniz, katilsiniz' diye tepkiler yükseldi.

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MÜŞTEKİ RESEPSİYON ŞEFİNİN TUTUKLANMASI İSTENİLDİ

Güvenlik kamerası görüntüleriyle Adnan Karadayı'ya odası tarif ettirildi. Müşteki avukatları tarafından, ‘Aynı katta bulunan vatandaşları uyandırabilirdiniz?' sorusuna Adnan Karadayı, "Ben uyandığımda göz gözü görmüyordu. Yangın merdivenlerinden insanları 1.kattaki kayak odasından dışarıya çıkarttım. 5'inci katta yoğun duman ve 4'üncü katta aşırı sıcak vardı" dedi. Müşteki avukatları tarafından müşteki Adnan Karadayı için yakalama ve tutuklama kararı istendi.

4 TUTUKSUZ SANIK İÇİN EV HAPSİ KARARI VERİLDİ

İzlenen görüntülerde Adnan Karadayı'nın görülmediği ve yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle tutuklama talebinin reddine karar verildi. Davaya ilişkin tutuksuz yargılanan Mudurnu A.Ş. firması sahibi İbrahim Polat, Mudurnu A.Ş. yetkilisi İsmail Karagöz, Resepsiyon personeli Yiğithan Burak Çetin ve FQC Denetleme Firması sahibi Ali Ağaoğlu'nun 4 aylık ev hapsine karar verildi.