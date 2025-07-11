Kartalkaya duruşmasında 4. gün... Dedektörler çalışmıyordu

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Bolu’da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin 19’u tutuklu 32 sanığı yargılandığı davanın ilk duruşması 4’üncü günde devam etti. Duruşma salonuna sanıklar, hayatını kaybeden 78 kişinin aileleri, yangından sağ kurtulanlar ve avukatlar alındı. Davaya katılacak olanlar, polis kontrol noktasından geçirildikten sonra alana alındı.

İlk olarak otelin baş aşçısı tutuksuz sanık Reşat B.’nin savunması alındı. Reşat B. savunmasında, “Yangının çıktığı grill plate cihazı saat 05.30-06.00 gibi açılır. Grill plate cihazı şov alanındadır. Grill plate cihazının yanındaki çöp kutusu boş olur, geceden temizlenir çünkü. Önce şalteri açar ve sonra grill plate cihazının düğmesini açar, iki işlemle açılır. İtfaiyenin yaptığı denetimde tespit ettiği eksikliklerden de haberim yok. Suçlamaları kabul etmiyorum. Çünkü ben canımı zor kurtardım, kendimi sakatladım. Şikâyetçiyim, davaya katılmak istiyorum” dedi.

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Mahkeme başkanı, daha sonra yangının çıktığı anlara dair güvenlik kamerası görüntülerini izletti. Otelin resepsiyon görevlisi tutuksuz sanık Yiğithan Burak Ç. de savunmasında “Yangın sırasında alarm çalmadı. İkinci katta kalan arkadaşlar odada sigara içiyorlardı ve dedektörler hiçbir şekilde devreye girmiyordu” diye konuştu.

‘KEŞKE BİZİ DE 15 GÜN MÜHÜRLESELERDİ’

Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili duruşmada savunma yapan otel sahibi Halit Ergül’ün daha sonra çapraz sorgusuna geçildi. Ergül çapraz sorguda, “En son denetlemede bile bize spring sistemi ile ilgili bir şey söylenmedi. Denetlemeler de normal çıktığı için bilmiyorum. Bizden sonra 1500 otel mühürlendi. Keşke bizi de 15 gün mühürleselerdi bu olay yaşanmasaydı. Otelde denetimlerden tam olarak geçiyorduk. Turizm İşletme Belgesi’nde 12’inci kat var. Yapı iskan ruhsatında görülüyor mu bilmiyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müşteri şikayeti nedeniyle daha önce cüzi bir ceza yedik. Onun dışında ceza yemedik. Otelde üst yönetim yetkisi bendedir ve kimseye devretmedim. Denetime gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerini otelde ücretsiz konuk etmedim” dedi.

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AYRICALIKLI MİSAFİRLERİNİ KURTARDILAR

Yangında ağabeyi Yılmaz Sarıtaş ve yeğenleri Nehir ve Doruk Sarıtaş’ı kaybeden Çiğdem Sarıtaş, otelde öncelikli misafirlerin ve arabaların kurtarıldığını söyleyerek, “Arabaları çektiler. Bilirkişi raporunda da belirtildiği gibi ayrıcalıklı misafirlerini kurtardılar. Bizim canlarımızı umursamadılar. Tahliye yapılabilecek bir durumdayken onu bile yapmadılar. Zaten yangına dair hiçbir önlem almamışlardı. Almadıklarını bildikleri halde insanları da uyandırmadılar. Bu zaten olası kast kapsamına giriyor” dedi.