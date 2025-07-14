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Siren nasıl çalsın kablosu yok... Kartalkaya davasında 7. gün

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#Kartalkaya Otel Yangını#Grand Kartal Otel#Yangın Faciası
Siren nasıl çalsın kablosu yok... Kartalkaya davasında 7. gün
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 07:00

Kartalkaya’daki otel yangınında oğlunu kaybeden Ezgi Çilingir Bağcı, “Raporlara baktığımızda 30-40 yıl boyunca yangın sirenleri bir kez olsun çalmamış, çünkü kablosu yok” dedi.

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BOLU Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de 36’sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı yangın faciasıyla ilgili davanın ilk duruşmasına dünkü 7’nci günde de devam edildi. 19’u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında şikâyetçilerden lise öğrencisi oğlu Eren Bağcı’yı (15) kaybeden anne Ezgi Çilingir Bağcı dinlendi:

40 YILDA BİR KEZ ÇALMAMIŞ

“Buradaki sanıklarla aramızdaki fark ahlaksızlık, vicdansızlık ve sevgisizliktir. Biz bu tabut otelde 78 canımızı kaybettik. Bizim de yangın alarm sistemleri şirketimiz var. Raporlara baktığımızda şunu görüyoruz. 30-40 yıl boyunca yangın sirenleri bir kez olsun çalmamıştır, çünkü kablosu yoktur. Sirenlere kablo çekili olmadığı ilk bilirkişi raporunda yazmaktadır. Silinen kamera kayıtları vardı. Bunları delil karartma doğrultusunda kimlerin sildiğinin tespit edilmesini talep ediyorum.”

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Siren nasıl çalsın kablosu yok... Kartalkaya davasında 7. gün

BU AİLENİN DE BELGESELİ OLACAK

Yangında oğlu Ömür Kotan’ı kaybeden Vahap Ozan Kotan da psikiyatrist olduğunu belirterek, “Hastalarıma önerdiğim ilaçlardan kullanarak uyuyabiliyorum. 7 gündür trajikomedi izliyorum. Görmedim, duymadım, bilmiyorum, hatırlamıyorum. Seri katil filmleri görüyoruz, bu ailenin belgeselinin olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Siren nasıl çalsın kablosu yok... Kartalkaya davasında 7. gün

Grand Kartal Otel’de çıkan yangında Sıdıka Ersin Doğan oğlu Mert, gelini Duygu ve torunları 9 yaşındaki Doğa ile 7 yaşındaki Mavi Doğan’ı kaybetti. Yanından ayırmadığı oğlunun asker şapkasıyla acısını hafifletmeye çalışan Doğan, “sanıkların “olası kast”tan yargılanmasını ve en ağır cezayı almasını istediklerini belirterek, “Bu dava sadece bizim davamız değil, Türkiye’nin vicdan davası” dedi.               

 

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#Kartalkaya Otel Yangını#Grand Kartal Otel#Yangın Faciası

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