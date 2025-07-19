×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kartalkaya davası… 3 bürokrata soruşturma izni çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Kartalkaya Yangını#Levent Kırcan#Külütür Ve Turizm Bakanlığı
Kartalkaya davası… 3 bürokrata soruşturma izni çıktı
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2025 07:00

GRAND Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin dava sürerken, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 3 bürokrat için soruşturma izni verdiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre yangının olduğu tarihte Kontrolörler Kurulu Başkanvekili olan Levent Kırcan, otelin son denetimini yapan kontrolörler Barış Başayvaz ve Abdülkadir Eren hakkında “soruşturma izni verilmesi”ne karar verildi.

Karar metninde; yangın olayına ilişkin Bakanlık bünyesinde 2 kez ön inceleme yapıldığı, her iki ön incelemede de yangın güvenliği denetiminin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görev, yetki ve sorumluluğunda olmadığı, Bakanlık personelinin kusur ve ihmalinin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, konunun yargı tarafından da incelenmesinin sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından 3 bürokrata soruşturma izni verildi.              

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kartalkaya Yangını#Levent Kırcan#Külütür Ve Turizm Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!