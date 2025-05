Kartalkaya aileleri yürek yaktı... 13 yaşındaki Doruk’un son mesajı: ‘Anne seni seviyorum’

Haberin Devamı

Komisyonun oturumuna önceki gün 28 aileden 57 kişi katıldı. Komisyonda bulunanların gözyaşlarını tutamadığı görüşmelerde yürekleri burkan sözlerden bazıları Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

GERİYE BİLEKLİĞİ KALDI

- Rıza Eray Bağcı (15 yaşındaki oğlu Eren’i kaybetti): Benim evladımdan geriye sadece bu bileklik kaldı, sadece bunu alabildim ve ben şanslıyım çünkü canlarının hiçbir eşyasına, hatırasına ulaşamayan bir sürü ailemiz var.

- Duygu Can (İki çocuğu 16 yaşındaki Nehir’i ve 13 yaşındaki Doruk’u kaybetti): Kızım Nehir, o son gün beni arayıp ‘Anne, dua et bugün arkadaş edineyim’ dedi. Edinmişti de o gün, Pelin’le arkadaş olmuştu, bunu telefonundaki son fotoğraftan gördük. Oğlum Doruk küçücük yaşında koca yürekli, bana bir ses kaydı bıraktı. ‘Anne yardım et. Bizi kurtar’ demedi. ‘Anne seni seviyorum’ dedi ve benim çocuğum öleceğini bile bile bana bu ses kaydını bıraktı. Gücünüz varsa dinleteyim. Ben bu Komisyon’dan 13 yaşındaki oğlum, canım Doruk’un cesaretini bekliyorum. Çocuklarımın uyandığını ve korktuğunu biliyorum. Ben çocuklarımın son fotoğrafını, son sesini kalbimde taşıyorum. Artık, Doruk’umun son sesini sizlerde kalbinizde taşırsınız.

ÖLMEK İSTEMİYORUM

- Yaprak Yeşilada Yalçın (Eşi Atakan Yalçın ve 10 yaşındaki kızı Elif Derin Yalçın’ı kaybetti): Yangından 15 yaşındaki büyük kızım Defne’yle birlikte kurtulduk. Özellikle Derin ve Alya bebeklikten beri arkadaşlar ve bizden hep isterlerdi, ‘Beraber bir tatile gidelim’ derlerdi. İlk defa gerçekleştirdiğimiz bir tatildi bu ve çok heyecanlılardı, gün sayıyorlardı, odalarında ikisinin de Alya’yla buluşma, Derin’le buluşma için gün saydığı takvimleri hâlâ duruyor. Bu heyecan maalesef yarım kaldı. Derin’in bana en son söylediği cümle şuydu: ‘Ben daha ölmek istemiyorum, daha yapacak çok şeyim var.’

FACİA BURADA BAŞLADI

BOLU’da kayak merkezi Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangının ilk çıktığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bilirkişi heyetinin 189 sayfalık raporunda yer alan görüntülere göre, yangının kahvaltılık kızartmaları hazırlamak için açık bırakılan ‘grill plate (ızgara)’ cihazından çıktığı belirlenirken, cihazın termostatlarından biri bozuk olduğu için aşırı ısınmaya rağmen kontrolsüz ısınma durumunda çalışmaya devam ettiği tespit edildi. ‘Grill plate’ cihazının alev alması ve restoranı kısa sürede kaplayan dumanlar ile alevlerin mutfak kısmına ulaşmasıyla personelin korkuyla kaçtığı anlar güvenlik kamerası kayıtlarında yer aldı.