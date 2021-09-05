Kartalı tavuk sandı

Antalya’nın Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi’nde yaşayan yat kaptanı Mustafa Çakallıklı, geçtiğimiz hafta evinin bahçesini suladığı esnada şiddetli bir düşme sesiyle irkildi. Ne olduğunu anlamak için sesin geldiği yöne doğru ilerleyen Çakallıklı, karşılaştığı manzara karşısında şaşkına döndü.

‘ARKADAŞ GİBİ OLDUK’

Bahçesinde 2 metrelik bir kartalın olduğunu fark eden yat kaptanı, ne yapacağını sormak için veteriner hekim arkadaşı Burcu Zeynep Doğacı’yı aradı. Kartalın ender görülen bir tür olduğunu fark eden veteriner hekim, Çakallıklı’ya kartala nasıl yaklaşması ve beslemesi gerektiğini anlattı. Çakallıklı bir süre eliyle beslediği kartalı koruma altına alınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim etti.

Mustafa Çakallıklı kartalla ilk karşılaşmasını ve sonrasında olanları şöyle anlattı: “O sırada bahçe suluyordum. Uzaktan baktığımda tavuk gibi bir şey vardı ama yaklaşınca 2 metrelik bir kartal olduğunu anladım. Saldırıp saldırmayacağını bilemediğim için ilk başta temkinli yaklaştım. Fotoğrafını çekip veteriner hekim arkadaşıma gönderdim. Bana kartalın ender görülen bir tür olduğunu söyledi. İlk başlarda fazla hareket etmedi, kendine gelmeye başlayınca bahçedeki fıskiyenin altına girip serinledi biraz. Yabani bir hayvan olduğu için özenle besledim. Az yağlı kıyma ve tavuk butu verdim. Bana hiç saldırmayınca arkadaş gibi olduk, fotoğraf çekildik.”

DOĞAYA DÖNDÜ

Akkuyruklu Kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nde yapılan tedavilerinin ardından yeniden doğaya salındı.

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