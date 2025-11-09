×
Kartal'da zincirleme trafik kazası

Güncelleme Tarihi:

#Kartal#Trafik Kazası#Turgut Özal Bulvarı
Kartalda zincirleme trafik kazası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 08:13

Kartal'da sahil yolunda üç otomobil ile bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Kaza, saat 23.45 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy istikametinde ilerleyen üç otomobil ile bir hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri refüje çıkarak ters döndü, bir diğeri refüjdeki kaldırıma çıkıp ağaçlara çarptı. Üçüncü otomobil ise yol kenarındaki kaldırıma ve çelik halatlara çarparak durabildi.

Kartalda zincirleme trafik kazası


İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü

