Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kartal'da yolcu minibüsü ortalığı birbirine kattı

Güncelleme Tarihi:

#Minibüs#Kartal#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2022 11:49

Kartal'da seyir halindeyken şoförünün kontrolünü kaybettiği yolcu minibüsü, önce bir otomobile daha sonra park halindeki 3 araca çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan 1 kişi yaralandı. 

Haberin Devamı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Yakacık Mahallesi, Pelit Sokak'ta meydana geldi. Kavşakta şoförünün kontrolünü kaybettiği 34 M 5313 plakalı yolcu minibüsü, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, park halindeki 3 araca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, minibüste yaralanan bir kişiyi ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı. Kazadan binanın bahçesinde bulunan bir araç da zarar gördü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kartalda yolcu minibüsü ortalığı birbirine kattı



Kaza nedeniyle aracında hasar oluşan Fuat Cicihan, "Yolcu minibüsü burada 5 aracı birbirine katarak katliam yaptı. Biz bu minibüsleri şikayet ettik ama kimse ilgilenmedi. Bir araçla kazaya karışıyor. Sonra buradaki araçları çarpıyor. minibüs içerisinde bir kişi yaralandı. Sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Minibüs#Kartal#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

İlk Supermanin esrarengiz ölümü... Lanet hem onu hem kendisinden sonrakileri etkiledi

'İlk Superman'in esrarengiz ölümü... 'Lanet' hem onu hem kendisinden sonrakileri etkiledi!

#Superman
Her şey bir günde oldu FTXin kurucusu Sam Bankman-Fried 15 milyar doları nasıl kaybetti

Her şey bir günde oldu! FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried 15 milyar doları nasıl kaybetti?

#Sam Bankman-Fried
Rusyanın Hersondan geri çekilişi ne anlama geliyor | 6 SORU 6 CEVAP

Rusya'nın Herson'dan geri çekilişi ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 CEVAP

#Rusya

BAKMADAN GEÇME!

İlk Supermanin esrarengiz ölümü... Lanet hem onu hem kendisinden sonrakileri etkiledi

'İlk Superman'in esrarengiz ölümü... 'Lanet' hem onu hem kendisinden sonrakileri etkiledi!

#Superman
Her şey bir günde oldu FTXin kurucusu Sam Bankman-Fried 15 milyar doları nasıl kaybetti

Her şey bir günde oldu! FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried 15 milyar doları nasıl kaybetti?

#Sam Bankman-Fried
Rusyanın Hersondan geri çekilişi ne anlama geliyor | 6 SORU 6 CEVAP

Rusya'nın Herson'dan geri çekilişi ne anlama geliyor? | 6 SORU 6 CEVAP

#Rusya