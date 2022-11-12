Kartal'da yolcu minibüsü ortalığı birbirine kattı

Haberin Devamı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Yakacık Mahallesi, Pelit Sokak'ta meydana geldi. Kavşakta şoförünün kontrolünü kaybettiği 34 M 5313 plakalı yolcu minibüsü, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs, park halindeki 3 araca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, minibüste yaralanan bir kişiyi ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı. Kazadan binanın bahçesinde bulunan bir araç da zarar gördü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.