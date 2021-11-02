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Kartal'da yol kenarında yeni doğmuş bebek bulundu

#Istanbul#Kartal#Bebek

Kartal'da iş yerine giden 2 inşaat işçisi, yol kenarına bırakılmış çanta içinde yeni doğmuş bebek buldu. Terk edilen bebek, hastanede tedavi altına alındı. İşçilerin yeni doğan bebeği bulduğu anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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Olay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sabahında meydana geldi. Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde şantiyeye gitmek üzere yolda yürüyen iki inşaat işçisi duvarın dibinde çanta gördü. Üzerinde örtü bulunan çantayı açan işçiler, çantada yeni doğmuş bir bebek olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saatler önce doğduğu belirlenen bebek ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne getirildi. Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan kız bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İşçilerin bebeği bulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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"YENİ DOĞDUĞU BELLİYDİ, AĞLIYORDU"

Bebeği yol kenarına bırakan kadını gördüğünü söyleyen Emre İsmail, "29 Ekim sabahıydı. Buradan geçiyordum ben. Kadın buraya çantayı bıraktı. İçinde bebek vardı, kanlar vardı zaten. Buraya bıraktı sonra yukarı doğru gitmeye başladı. Sarhoş bir tipi vardı zaten. Bebek çantanın içindeydi ama çok gözükmüyordu. Ben de yakınlaşınca fark ettim. Ambulans geldi sonra. Yeni doğduğu belliydi, ağlıyordu. Götürdüler sonra" dedi.

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#Istanbul#Kartal#Bebek

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