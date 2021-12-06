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Kartal'da virajı alamayan otomobil bariyerlere çarptı

#İstanbul#Kartal#Trafik
Kartalda virajı alamayan otomobil bariyerlere çarptı

İstanbul Kartal'da virajı alamayarak bariyerlere çarpan sürücü yaralandı.

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Kaza, Kartal Sahilinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Esra Aydın yönetimindeki 41 EA 836 plakalı otomobil Sanayi Caddesi'nde seyir halindeyken viraja hızlı girdi. Aydın'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Esra Aydın'ın kendi imkanlarıyla otomobilin içerisinde çıktı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesi yaptığı Aydın daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ve itfaiye ekiplerin kaza yerini incelemelerin ardından otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

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