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Kartal'da trafik magandaları kamerada

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Trafik#Kavga
Kartalda trafik magandaları kamerada
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2024 13:36

İstanbul Kartal'da bir kamyonet sürücüsü, yayaya yol verdiği gerekçesiyle sinirlendiği otomobil sürücüsünü trafikte sıkıştırarak tehdit etti, çağırdığı motosikletli arkadaşlarıyla da araca saldırmaya çalıştı.

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Olay, geçtiğimiz gün Kartal Soğanlık Mahallesi, Samandıra bağlantı yolunda yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobil sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı bir vatandaşa yaya geçidinde yol verdi. Otomobil durduğu için sinirlenen kamyonet şoförü ise önündeki aracı dakikalarca takip ederek sıkıştırdı ve sürücüyü tehdit etti. Kamyonetle aracı takip eden şoför, motosikletli arkadaşlarını da arayarak olay yerine çağırdı. Motosikletlilerin de olaya dahil olmasıyla otomobil sürücüsüne trafikte seyir halindeyken tehdit ve küfür yağdıran magandalar, aracına da saldırdılar. O anlar, otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafikte sıkıştırılan sürücünün kayda aldığı görüntülerde, seyir halindeyken takip eden kamyonet şoförünün yanına gelip sürücüyü tehdit ettiği ve motosikletli şahısların da otomobile vurduğu anlar alıyor.

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#İstanbul#Trafik#Kavga

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