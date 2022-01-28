Kartal'da töre cinayeti! Safura Gülistan kayınpederi tarafından katledildi... Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Haberin Devamı

Kartal, Gümüşpınar Mahallesi, Kocayemiş sokak üzerinde 26 Ocak 2022 tarihinde saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda polisi telefonla arayan Galip Gülistan, gelinini öldürdüğünü söyleyerek ihbarda bulunmuştu. Olay yerine giden polis ekipleri Safura Gülistan'ın cesedi ile karşılaşırken, şüpheli Galip Gülistan'ı gözaltına almışlardı.

ÇOCUKLARIN İFADESİ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olayın töre cinayeti olduğu tespit edildi. Olayda hayatını kaybeden Safura Gülistan'ın iki çocuğunun psikolog eşliğinde alınan ifadelerinde "Hep birlikte toplanmışlardı. Annemden bahsediyorlardı. Bu sırada babam ağlıyordu. Sonra bizi dışarı çıkardılar" şeklinde konuşmaları üzerine polisin soruşturmayı derinleştirdiği öğrenildi.

Haberin Devamı

ÖLÜM KARARI BÖYLE ALINMIŞ!

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Gülistan ailesinin Safura Gülistan'ın eşini aldattığını iddia ederek cinayetten bir hafta önce toplandıkları ve cinayet kararı aldıklarını belirledi. Yapılan çalışmalarda Safura Gülistan'ın eşinin olay günü çocukları annesinin yanına bıraktığı, kendisinin de bir bahaneyle evden ayrıldığı tespit edildi. Hazırlanan plan gereği evde yalnız bırakılan Safura Gülistan'ın, kayınpederi Galip Gülistan tarafından başına iki el edilerek öldürüldüğü belirlendi.

ÖNCE AİLESİNE GÖNDERMİŞLER

Polis soruşturmasında aldatma dedikoduları yüzünden Safura Gülistan'ın "gerekli cezayı" vermeleri için önce kendi ailesine gönderildiğini ancak "ceza" verilmeyince tekrar geri alınıp aile meclisi kararıyla öldürüldüğü tespit edildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Polis bu gelişme üzerine Safura Gülistan'ın eşi Abdurrahman Gülistan (40), kaynanası Medine Gülistan(68), kayınbirader ve amca çocukları Ferhat Gülistan (23), Mehmet Gülistan (34), Necdet Gülistan(39), ve Mehmet Zekeriya Gülistan'ı (18) da gözaltına aldı.

KAYINPEDER SUÇUNU İTİRAF EDERKEN DİĞER ŞÜPHELİLER İNKAR ETTİ

Şüphelilerin sorguları Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Olayın faili Galip Gülistan, gelinini oğlunu aldattığı için öldürdüğünü söylerken, diğer şüpheliler azmettirici oldukları yönündeki iddiaları kabul etmediler. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.