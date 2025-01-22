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Kartal'da toprak kaymasında binadakiler tahliye edildi

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#Kartal#İstanbul#Bina Tahliyesi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 10:31

İstanbul'un Kartal ilçesinde yaşanan toprak kayması sonrası binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Bina girişi şeritle kapatıldı.

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Kartal Hürriyet mahallesi Lider Sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında gece saatlerinde saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Olay sonrası park halindeki bir otomobil, inşaat alanına düştü. Bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı.

Kartalda toprak kaymasında binadakiler tahliye edildi

İnşaat alanının etrafına emniyet şeridi çekildi. Sabah saatlerine kadar adreste yapılan çalışmalar sonrası 8 daireden oluşan binadaki vatandaşlar da tahliye edildi. Ekipler binanın girişini şeritle kapattı.

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#Kartal#İstanbul#Bina Tahliyesi

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