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Murat KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 14.09.2020 - 13:09 | Son Güncelleme:

Kartal'da tartıştığı kişiyi bacağından vurdu; Silahı atarak kaçtı

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Kartal'da tartıştığı kişiyi bacağından vurdu; Silahı atarak kaçtı
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KARTAL'da sokakta karşılaşan 2 kişi arasında çıkan kavgada taraflardan biri silahla bacağından vuruldu. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan silahını atarak, olay yerinden kaçtı.

Olay, Kartal Cumhuriyet Mahallesi Hüdavendigar Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi sokakta tartıştı. Tartışmada taraflardan biri bacağından vurularak yaralandı. Saldırgan silahı bahçeye atarak olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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