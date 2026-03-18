Kartal’da sürücüsünün makas attığı otomobil, taksiye çarptı: 3 yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametine doğru sürücüsünün makas atarak ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 DEE 559 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden 34 TJP 66 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil ve taksi, önce bariyerlere ardından refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi. Araçların çarptığı ağaçlardan biri yola devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile taksi şoförü ve yanındaki yolcusu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 3 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle sahil yolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Otomobil ve taksinin çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.