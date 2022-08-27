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Kartalda şişe fırlatıp ateş açan İranlı şüpheli yakalandı, sınır dışı edilecek

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#Kartal#Şişe#Sosyal Medya
Kartalda şişe fırlatıp ateş açan İranlı şüpheli yakalandı, sınır dışı edilecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2022 00:23

Kartal'da sosyal medya hesabından evinin balkonunda alkol şişesi fırlattığı, ardından otomobili ile seyir halindeyken rastgele ateş açtığı anları paylaşan İran uyruklu S.T, yakalandı. S.T.nin sınır dışı işlemleri başlatıldı.

 

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Kartal'da bulunan bir rezidansta İran uyruklu şüpheli, evinin balkonunda şampanya patlatarak şişesini yola fırlattı. Daha sonra yine sosyal medya hesabından paylaştığı videoda otomobili ile seyir halindeyken rastgele ateş açtı. Yapılan bu paylaşımlar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yürütülen çalışma sonundan şüphelinin İran uyruklu S.T. olduğu tespit edildi. Şüpheli S.T. evinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmada silahın U.Ş.ye ait olduğu belirlendi. U.Ş. de Pendik’teki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı. S.T. hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi

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#Kartal#Şişe#Sosyal Medya

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