Kartal'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var...

Kartal'da avukatlık bürosundaki silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Ölü ve yaralıların ise henüz kimliği belirlenemezken, saldırıyı yapan şüpheli ise ortadan kayboldu. Ekiplerin olay ile ilgili çalışmaları sürüyor.

Kartal'da avukatlık bürosuna anlaşma için gelen kişilerden biri, silahını çıkararak kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Adliye yakınındaki avukatlık bürosuna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevkedildi.

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