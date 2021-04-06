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Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA
Haber Giriş: 06.04.2021 - 15:45 | Son Güncelleme:

Kartal'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var...

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İstanbul'un Kartal ilçesinde bir avukatlık bürosunda silahlı saldırı meydana geldi. Anlaşma için gelen kişilerden biri, silahını çıkartarak kurşun yağdırdı. Olayın ardından 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kartal'da avukatlık bürosundaki silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Ölü ve yaralıların ise henüz kimliği belirlenemezken, saldırıyı yapan şüpheli ise ortadan kayboldu. Ekiplerin olay ile ilgili çalışmaları sürüyor.

Kartalda silahlı saldırı Ölü ve yaralılar var...

Kartal'da avukatlık bürosuna anlaşma için gelen kişilerden biri, silahını çıkararak kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Adliye yakınındaki avukatlık bürosuna çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevkedildi.

Kartalda silahlı saldırı Ölü ve yaralılar var...

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