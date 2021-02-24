Kartal'da silahlı saldırı

Olay, Yakacık Çarşı Mahallesi, Mülayim Sokak'ta saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sabah işe gitmek için evinden çıkan Niyazi Kocabey, aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Yüzü maskeli saldırgan Kocabey'i ayağından yaralandı. Henüz kimliği belirlenmeyen saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağından yaralanan Niyazi Kocabey'i ilk müdahalenin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kocabey'in yakınlarından bir kadın olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri olay yerinde incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerde iki boş kovan bulunduğu ve güvenlik kameralarını incelemeye alındı.

Vurulan kişinin komşusu olan Yılmaz Akay, 'Biz evde yatıyorduk. İki el silah sesi duydum. Sesleri duyunca olay yerine geldim. Olay yerinde bir kişinin vurulduğunu ve yere düştüğünü gördüm. Ayağından iki tane kurşun almıştı. Polisler de çalışma yapıyor. Vurulan kişi de bizim komşumuz olur. Olayı gerçekleştiren kişi yüzü maske olduğu, yürüyerek buraya geldiği ve komşumuza ateş edip kaçmış' diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.