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Kartal’da sabah saatlerinde dehşet anları: Alev alev yanan market küle döndü

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#Kartal#Market#Yangın
Kartal’da sabah saatlerinde dehşet anları: Alev alev yanan market küle döndü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 09:12

Kartal'da, 5 katlı bir binanın alt katında bulunan markette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm iş yerini ve binayı sardı; itfaiye ekiplerince söndürülen yangında market kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, saat 07.00 sıralarında Kartal ilçesi Orhantepe Mahallesi Saraylar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın altında bulunan markette meydana geldi.

Kartal’da sabah saatlerinde dehşet anları: Alev alev yanan market küle döndü

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm marketi sardı. Alevler binaya da sirayet ederken çevrede panik yaşandı.

Kartal’da sabah saatlerinde dehşet anları: Alev alev yanan market küle döndü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken market kullanılamaz hale geldi.

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Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

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#Kartal#Market#Yangın

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